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Токаев призвал избавиться от «фаворитизма и олигархии» в Казахстане

Ведомости

Казахстан должен избавиться от олигархов в экономике и политике и отойти от фаворитизма при распределении «лакомых кусков», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «России 24».

«Казахстан должен полностью распрощаться с олигополией, с олигархической системой, будь то в экономике, в политике. Мы должны отойти от фаворитизма при распределении так называемых лакомых кусков в экономике. Все это было. В стране должна быть социальная справедливость», - подчеркнул Токаев (цитата по «РИА Новости»).

В начале января после протестов в Казахстане Токаев объявил о создании общественного фонда «Народу Казахстана» («Казахстан халкыны»). Взносы в фонд пойдут на поддержку граждан, решение проблем в здравоохранении и образовании. Фонд будут финансировать государственные и частные источники, монополисты, в частности операторы лотерей и центр учета ставок.

Токаев тогда отметил, что при первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве в Казахстане появилась группа прибыльных компаний и людей, богатых даже по международным меркам. Президент заявил, что ожидает участия в финансировании фонда «от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени». 

В середине марта Токаев предложил запретить родственникам президента Казахстана занимать высокопоставленные должности в стране после того, как несколько родственников Назарбаева потеряли свои посты. Также президент предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В апреле в стране отменили закон о привилегиях Назарбаева. Он утратит свою силу после принятия поправок к Конституции страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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