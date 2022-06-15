Токаев призвал избавиться от «фаворитизма и олигархии» в Казахстане

В середине марта Токаев предложил запретить родственникам президента Казахстана занимать высокопоставленные должности в стране после того, как несколько родственников Назарбаева потеряли свои посты. Также президент предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В апреле в стране отменили закон о привилегиях Назарбаева. Он утратит свою силу после принятия поправок к Конституции страны.