Токаев призвал избавиться от «фаворитизма и олигархии» в Казахстане
Казахстан должен избавиться от олигархов в экономике и политике и отойти от фаворитизма при распределении «лакомых кусков», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «России 24».
«Казахстан должен полностью распрощаться с олигополией, с олигархической системой, будь то в экономике, в политике. Мы должны отойти от фаворитизма при распределении так называемых лакомых кусков в экономике. Все это было. В стране должна быть социальная справедливость», - подчеркнул Токаев (цитата по «РИА Новости»).
В начале января после протестов в Казахстане Токаев объявил о создании общественного фонда «Народу Казахстана» («Казахстан халкыны»). Взносы в фонд пойдут на поддержку граждан, решение проблем в здравоохранении и образовании. Фонд будут финансировать государственные и частные источники, монополисты, в частности операторы лотерей и центр учета ставок.
Токаев тогда отметил, что при первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве в Казахстане появилась группа прибыльных компаний и людей, богатых даже по международным меркам. Президент заявил, что ожидает участия в финансировании фонда «от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени».
В середине марта Токаев предложил запретить родственникам президента Казахстана занимать высокопоставленные должности в стране после того, как несколько родственников Назарбаева потеряли свои посты. Также президент предложил перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В апреле в стране отменили закон о привилегиях Назарбаева. Он утратит свою силу после принятия поправок к Конституции страны.