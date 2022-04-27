В Казахстане планируют отменить закон о привилегиях Назарбаева
Закон о привилегиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева утратит свою силу после принятия поправок к Конституции страны, сообщил спикер нижней палаты парламента Ерлан Кошанов.
«Поправками (в конституцию. — Ред.) исключается статус елбасы. В конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу», — заявил Кошанов (цитата по «РИА Новости»).
По действующему в стране закону Назарбаева нельзя привлечь к ответственности за действия в период его президентства, а после этого — связанные с осуществлением статуса первого президента Казахстана. Назарбаева нельзя задерживать, арестовывать и содержать под стражей, обыскивать, допрашивать или лично досматривать. Также неприкосновенно все имущество Назарбаева и его родственников, живущих с ним. Согласно закону, Назарбаев может пользоваться охраной, связью, жильем, транспортом, медицинским и санаторно-курортным лечением, получать пенсию и страхование.
5 января Назарбаев передал президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву пост главы Совета безопасности, впоследствии парламент одобрил законопроекты об отмене пожизненного председательства елбасы в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе. В феврале нижняя палата парламента страны одобрила поправку сената, которой предлагается отменить согласование инициатив во внутренней и внешней политике с Назарбаевым. Этому предшествовали протесты в Казахстане в январе этого года, после них Назарбаев и ряд его родственников лишились крупных должностей.
25 апреля член рабочей группы, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов заявил, что в Конституции страны закрепят статус Назарбаева как «основателя независимого Казахстана». По его словам, рабочая группа пришла к выводу, что статус Назарбаева нужно закрепить в самой Конституции, а не только в отдельном Конституционном законе.