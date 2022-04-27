В Казахстане планируют отменить закон о привилегиях Назарбаева

По действующему в стране закону Назарбаева нельзя привлечь к ответственности за действия в период его президентства, а после этого — связанные с осуществлением статуса первого президента Казахстана. Назарбаева нельзя задерживать, арестовывать и содержать под стражей, обыскивать, допрашивать или лично досматривать. Также неприкосновенно все имущество Назарбаева и его родственников, живущих с ним. Согласно закону, Назарбаев может пользоваться охраной, связью, жильем, транспортом, медицинским и санаторно-курортным лечением, получать пенсию и страхование.