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Reuters: США, Британия и ЕС оказывают давление на ОАЭ из-за торговли с РФ

Ведомости

США, Великобритания и Европейский союз (ЕС) оказывают давление на ОАЭ из-за торговых связей с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, официальные лица США, Великобритании и ЕС посетили ОАЭ на прошлой неделе в рамках усилий по предотвращению попадания в Россию подсанкционных товаров. В частности, западные чиновники попросили власти ОАЭ поделиться данными об экспорте в Россию и реэкспорте товаров двойного назначения.

Источники утверждают, что Запад обеспокоен из-за возможного участия компаний ОАЭ в экспорте компьютерных чипов, электроники, оборудования и другой санкционной продукции в РФ, которая может быть использована в военных целях. По словам собеседников, вскоре еще больше компаний из ОАЭ могут попасть под санкции за якобы помощь России в обходе ограничений.

Представитель ОАЭ отметил, что Абу-Даби остается в тесном контакте с международными партнерами, включая США и ЕС, относительно ситуации на Украине и ее последствий для мировой экономики. В госдепе США сообщили, что американская делегация посетила ОАЭ в рамках диалога о поставках, в том числе товаров двойного назначения, которые «поддерживают российскую оборонно-промышленную базу».

После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, страны ЕС и другие государства ввели масштабные санкции против России. Москва считает ограничения незаконными и требует отменить их. 

1 мая США ввели новые санкции против порядка 300 компаний и физлиц. В частности, ограничения затронули три компании из ОАЭ – Albait Al Khaleeje General Trading LLC, GMM FZE и GMM Management DMCC. Отмечается, что они попали под вторичные санкции за «поддержку военно-промышленной базы России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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