Reuters: США, Британия и ЕС оказывают давление на ОАЭ из-за торговли с РФ
США, Великобритания и Европейский союз (ЕС) оказывают давление на ОАЭ из-за торговых связей с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По данным агентства, официальные лица США, Великобритании и ЕС посетили ОАЭ на прошлой неделе в рамках усилий по предотвращению попадания в Россию подсанкционных товаров. В частности, западные чиновники попросили власти ОАЭ поделиться данными об экспорте в Россию и реэкспорте товаров двойного назначения.
Источники утверждают, что Запад обеспокоен из-за возможного участия компаний ОАЭ в экспорте компьютерных чипов, электроники, оборудования и другой санкционной продукции в РФ, которая может быть использована в военных целях. По словам собеседников, вскоре еще больше компаний из ОАЭ могут попасть под санкции за якобы помощь России в обходе ограничений.
Представитель ОАЭ отметил, что Абу-Даби остается в тесном контакте с международными партнерами, включая США и ЕС, относительно ситуации на Украине и ее последствий для мировой экономики. В госдепе США сообщили, что американская делегация посетила ОАЭ в рамках диалога о поставках, в том числе товаров двойного назначения, которые «поддерживают российскую оборонно-промышленную базу».
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, страны ЕС и другие государства ввели масштабные санкции против России. Москва считает ограничения незаконными и требует отменить их.
1 мая США ввели новые санкции против порядка 300 компаний и физлиц. В частности, ограничения затронули три компании из ОАЭ – Albait Al Khaleeje General Trading LLC, GMM FZE и GMM Management DMCC. Отмечается, что они попали под вторичные санкции за «поддержку военно-промышленной базы России».