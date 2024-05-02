Reuters: США, Британия и ЕС оказывают давление на ОАЭ из-за торговли с РФ

Источники утверждают, что Запад обеспокоен из-за возможного участия компаний ОАЭ в экспорте компьютерных чипов, электроники, оборудования и другой санкционной продукции в РФ, которая может быть использована в военных целях. По словам собеседников, вскоре еще больше компаний из ОАЭ могут попасть под санкции за якобы помощь России в обходе ограничений.