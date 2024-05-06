Министр обороны Израиля считает неизбежной операцию в Рафахе
Министр обороны Израиля Йоав Галант в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином заявил о необходимости ввода израильских сил в город Рафах на юге сектора Газа, сообщает The Times Of Israel.
Галант проинформировал Остина об обстреле окрестностей КПП «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа, во время которого из Рафаха было выпущено порядка 10 снарядов. Стороны обсудили действия, предпринимаемые для освобождения заложников.
«Министр рассказал о многочисленных усилиях, которые предпринимает Израиль для достижения соглашения об освобождении заложников и временном прекращении огня, и сообщил, что на данном этапе "Хамас" отвергает любые предложения, которые позволили бы это сделать», – говорится в сообщении.
Галант уточнил, что у Израиля не остается выбора кроме как начать операцию в Рафахе.
Пресс-служба минобороны США сообщила, что Остин выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением солдат армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате обстрела из Рафаха. Министр обороны США подтвердил приверженность страны возвращению заложников и подчеркнул необходимость того, чтобы потенциальная военная операция Израиля в Рафахе включала в себя план эвакуации мирных граждан и поддержания потока гуманитарной помощи.
6 мая The Times of Israel сообщила, что ЦАХАЛ призывает палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха перед запланированным наступлением. Мирных жителей призывают перебраться в гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников. По словам Нетаньяху, цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над «Хамасом».
5 мая телеканал Al Hadath сообщил о завершении переговоров в Каире по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием представителей Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас». Каир и Доха продолжают посреднические усилия с целью достижения соглашения о введении в Газе режима прекращения огня. Нетаньяху заявил, что Израиль все еще готов обеспечить временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников.
По его словам, в последние недели власти Израиля круглосуточно работали над заключением соглашения о возвращении заложников. На протяжении переговоров израильская сторона продемонстрировала готовность идти на компромисс, в то время как «Хамас» требовал вывода военных из сектора Газа, окончания боевых действий и оставления руководителей группировки неприкосновенными.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.