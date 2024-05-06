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США выделили $400 млн для обеспечения безопасности синагог и мечетей

Ведомости

Синагоги, мечети и другие религиозные учреждения США могут получить от федеральных властей финансирование для усиления безопасности на фоне поступающих угроз еврейским и мусульманским общинам. На эти цели выделено $400 млн, рассказал лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, пишет The Times Of Israel.

По его словам, религиозные учреждения могут подать заявку на предоставление средств и нанять персонал для охраны, а также приобрести камеры, ограждения, окна, которые помогут защитить от возможных нападений. Подать заявку на предоставление финансирования можно до 21 мая.

«Мы продолжим финансирование, чтобы ни одной синагоге или другому религиозному учреждению не пришлось жить в таком страхе, в каком они живут сейчас», – подчеркнул Шумер.

4 мая New York Post сообщила, что полиция Нью-Йорка получила сообщения об угрозе взрывов в трех синагогах на Манхэттене. Была проведена эвакуация. Позднее правоохранители подтвердили, что угроза взрывов была ложной.

В разных странах мира проходят акции в поддержку жителей сектора Газа в связи с палестино-израильским конфликтом. Это происходит на фоне возможной операции Израиля в городе Рафахе на юге анклава.

5 мая телеканал Al Hadath сообщил о завершении переговоров в Каире по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием представителей Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас». Каир и Доха продолжают посреднические усилия с целью достижения соглашения о введении в Газе режима прекращения огня. Нетаньяху заявил, что Израиль все еще готов обеспечить временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников.

По его словам, в последние недели власти Израиля круглосуточно работали над заключением соглашения о возвращении заложников. На протяжении переговоров израильская сторона продемонстрировала готовность идти на компромисс, в то время как «Хамас» требовал вывода военных из сектора Газа, окончания боевых действий и оставления руководителей группировки неприкосновенными.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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