Кандидата в президенты США задержали на акции в поддержку Палестины

Акции в поддержку жителей сектора Газа проходят в разных странах мира в связи с палестино-израильским конфликтом. В октябре 2023 г. группировка «Хамас» напала на Израиль, в результате чего погибли более тысячи человек. В ответ израильская армия начала боевые действия и ввела вооруженные силы в сектор Газа. По данным израильских СМИ, в палестинском плену могут находиться около 130 человек.