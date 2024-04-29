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Кандидата в президенты США задержали на акции в поддержку Палестины

Ведомости

Кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн задержали на акции в поддержку палестинского народа в Сент-Луисе, сообщил Fox News со ссылкой на руководителя ее избирательной кампании. Стайн была среди 100 арестованных в ходе протеста, который проходил 27 апреля на территории Вашингтонского университета.

Полиция также задержала руководителя предвыборного штаба Стайн Джейсона Колла и замглавы штаба. Колл пояснил, что участники акции разбили лагерь и потребовали от университета прекратить участие в акционерном капитале компании Boeing, которая на заводе в Сент-Чарльзе «производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде против палестинского народа в секторе Газа».

Избирательная кампания Стайн поддерживает требования студентов, их мирные протесты и собрания на территории кампуса, заявили в штабе.

Акции в поддержку жителей сектора Газа проходят в разных странах мира в связи с палестино-израильским конфликтом. В октябре 2023 г. группировка «Хамас» напала на Израиль, в результате чего погибли более тысячи человек. В ответ израильская армия начала боевые действия и ввела вооруженные силы в сектор Газа. По данным израильских СМИ, в палестинском плену могут находиться около 130 человек.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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