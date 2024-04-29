Кандидата в президенты США задержали на акции в поддержку Палестины
Кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн задержали на акции в поддержку палестинского народа в Сент-Луисе, сообщил Fox News со ссылкой на руководителя ее избирательной кампании. Стайн была среди 100 арестованных в ходе протеста, который проходил 27 апреля на территории Вашингтонского университета.
Полиция также задержала руководителя предвыборного штаба Стайн Джейсона Колла и замглавы штаба. Колл пояснил, что участники акции разбили лагерь и потребовали от университета прекратить участие в акционерном капитале компании Boeing, которая на заводе в Сент-Чарльзе «производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде против палестинского народа в секторе Газа».
Избирательная кампания Стайн поддерживает требования студентов, их мирные протесты и собрания на территории кампуса, заявили в штабе.
Акции в поддержку жителей сектора Газа проходят в разных странах мира в связи с палестино-израильским конфликтом. В октябре 2023 г. группировка «Хамас» напала на Израиль, в результате чего погибли более тысячи человек. В ответ израильская армия начала боевые действия и ввела вооруженные силы в сектор Газа. По данным израильских СМИ, в палестинском плену могут находиться около 130 человек.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.