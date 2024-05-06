МИД Франции выступил против военной операции Израиля в Рафахе
Франция не согласна с решением Израиля о начале военных действий в городе Рафах на юге сектора Газа, следует из заявления МИД страны, пишет Barrons.
В министерстве отметили неприятие наступления на Рафах, где нашли убежище более 1,3 млн человек.
«Франция также хотела бы отметить, что насильственное перемещение гражданского населения является военным преступлением в соответствии с международным правом», – говорится в заявлении МИДа.
6 мая The Times of Israel сообщила, что ЦАХАЛ призывает палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха перед запланированным наступлением. Мирных жителей призывают перебраться в гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Он добавил, что это произойдет вне зависимости от того, удастся ли Израилю и палестинской группировке заключить соглашение об освобождении заложников. По словам Нетаньяху, цель заключается в том, чтобы добиться полной победы над радикальной палестинской группировкой «Хамас».
5 мая телеканал Al Hadath сообщил о завершении переговоров в Каире по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием представителей Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас». Каир и Доха продолжают посреднические усилия с целью достижения соглашения о введении в Газе режима прекращения огня. Нетаньяху заявил, что Израиль все еще готов обеспечить временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.