Париж опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину
Франция не отправляла свои войска на Украину. Об этом сообщил французский МИД в своем аккаунте в соцсети X.
«Дезинформационные кампании о поддержке Францией Украины не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину», – говорится в сообщении.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в интервью Asia Times заявил, что солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях на Украине. По словам Брайена, французские войска на Украине были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдат набрали из 3-го французского пехотного полка, который является одним из основных подразделений французского Иностранного легиона (Légion étrangère). Всего ожидается прибытие 1500 человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной отправке Францией своих солдат на Украину требует проверки.