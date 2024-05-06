Париж опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в интервью Asia Times заявил, что солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях на Украине. По словам Брайена, французские войска на Украине были развернуты для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдат набрали из 3-го французского пехотного полка, который является одним из основных подразделений французского Иностранного легиона (Légion étrangère). Всего ожидается прибытие 1500 человек.