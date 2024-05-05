Французский эксперт усомнился в способности ВС Франции изменить ход спецоперации
Франция в случае отправки своих вооруженных сил на Украину вряд ли сможет повлиять на ход российской спецоперации, поскольку Париж для этих целей сможет выделить лишь две бригады – всего порядка 10 000 – 12 000 солдат, что очень мало для того, чтобы противодействовать многочисленной группировке российских войск. Об этом заявил французский военный эксперт, шеф-редактор Revue militaire suisse Александр Вотравер в интервью передаче на телеканале LCI.
«Это два раза по 5000 – 6000 солдат, это наземные силы... Этих сил совершенно недостаточно на фоне полумиллионной российской группировки», – сказал он.
Вотравер также пояснил, что данные силы уже размещены в других европейских странах по мандату НАТО, поэтому Франция не сможет просто так снять их с позиций и ввести на Украину – они используются для выполнения задач под командованием военного блока.
Далее ведущая задала эксперту вопрос: смогут ли страны Евросоюза сформировать коалицию и вместе направить солдат на Украину в достаточном количестве для того, чтобы сдержать Россию. В ответ Вотравер пояснил, что на восточном, или российском фланге НАТО размещено чуть больше 120 000 солдат альянса, в течение последних лет группировка была значительно усилена.
«Но для этого потребуется единогласное решение со стороны НАТО, чтобы начать действовать напрямую на территории Украины... Конечно, в текущем контексте очень сложно представить, что НАТО примет единогласное решение о введении войск на Украину, став непосредственным участником конфликта», – заключил он.
2 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Он также призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине. При этом ряд европейских стран, в том числе Италия и Венгрия, выступили против отправки своих военных на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое заявление французского лидера частью опасной тенденции. Он также подчеркнул, что Кремль внимательно наблюдает за заявлениями президента Франции, а спецоперация будет продолжена до достижения ее целей.