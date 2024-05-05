Французский эксперт усомнился в способности ВС Франции изменить ход спецоперации

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Он также призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине. При этом ряд европейских стран, в том числе Италия и Венгрия, выступили против отправки своих военных на Украину.