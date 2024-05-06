МИД Чехии вызвал посла России из-за обвинений в кибератаках
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России в Праге Александра Змеевского в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Об этом сообщает Blesk.сz.
«Я решил вызвать российского посла в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от этих действий», – цитирует издание Липавского.
3 мая МИД Чехии заявлял, что якобы контролируемая российскими спецслужбами хакерская группа «АРТ 28» с 2023 г. совершает кибератаки на чешские учреждения, используя ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook.
Ранее министр транспорта Чехии Мартин Купка в разговоре с журналистами газеты Financial Times отметил, что с начала проведения специальной военной операции Россия якобы предприняла «тысячи попыток» ослабить системы транспортной инфраструктуры Чехии.
6 мая сообщалось, что Германия отзывает своего посла в России Александра Ламбсдорфа после обвинений в адрес РФ в кибератаках. Он пробудет в Берлине неделю, после чего вернется в Москву. 3 мая стало известно, что временный поверенный в делах России в Германии был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой хакерской группы «АРТ 28» на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. В посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, направленным на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущим к разрушению двусторонних отношений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные обвинения в адрес России голословными, поскольку они не подкреплены никакими доказательствами. Москва, по его словам, подобные высказывания не приемлет.