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МИД Чехии вызвал посла России из-за обвинений в кибератаках

Ведомости

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России в Праге Александра Змеевского в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Об этом сообщает Blesk.сz.

«Я решил вызвать российского посла в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от этих действий», – цитирует издание Липавского.

3 мая МИД Чехии заявлял, что якобы контролируемая российскими спецслужбами хакерская группа «АРТ 28» с 2023 г. совершает кибератаки на чешские учреждения, используя ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook.

Ранее министр транспорта Чехии Мартин Купка в разговоре с журналистами газеты Financial Times отметил, что с начала проведения специальной военной операции Россия якобы предприняла «тысячи попыток» ослабить системы транспортной инфраструктуры Чехии.

6 мая сообщалось, что Германия отзывает своего посла в России Александра Ламбсдорфа после обвинений в адрес РФ в кибератаках. Он пробудет в Берлине неделю, после чего вернется в Москву. 3 мая стало известно, что временный поверенный в делах России в Германии был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой хакерской группы «АРТ 28» на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. В посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, направленным на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущим к разрушению двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные обвинения в адрес России голословными, поскольку они не подкреплены никакими доказательствами. Москва, по его словам, подобные высказывания не приемлет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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