Минэнерго предложило временно снять запрет на экспорт бензина
Минэнерго РФ обратилось в правительство c инициативой о временной приостановке запрета на экспорт бензина, заявил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак.
По словам Новака, министерство предлагает рассмотреть возможность временно разрешить экспорт бензина, «чтобы не иметь потом дефицита». Кабмин рассмотрит вопрос в ближайшее время.
«На сегодняшний день, действительно, у нас меры по закрытию экспорта, которые были приняты с 1 марта, сработали в полном объеме. Рынок насыщен и даже более того – перенасыщен. Поэтому в ближайшее время мы рассмотрим в правительстве предложение Министерства энергетики», – сказал Новак (цитата по ТАСС).
2 мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить до 15 мая комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке в 2024–2025 гг. Среди мер, которые может предложить министерство, могут оказаться модернизация нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), дозагрузка их мощностей, меры по защите заводов от атак дронов, а также налоговые льготы, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Правительство РФ с 1 марта 2024 г. ограничило экспорт бензина на полгода. Новак в письме от 21 февраля предупреждал, что на российском рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, связанный с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками. Эффективными мерами реагирования Новак назвал увеличение нормативов торгов нефтепродуктами на бирже и введение запрета на экспорт топлива.
В 2023 г. правительство уже вводило запрет на экспорт топлива. Временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива был установлен 21 сентября на фоне резкого роста цен в опте и мелком опте. Ожидалось, что такая мера поможет снизить стоимость для российских потребителей. В октябре кабмин принял дополнительные меры, включая увеличение обязательных нормативов биржевых продаж бензина и дизеля на 2 и 3 п. п. до 15 и 12,5% соответственно. В ноябре запрет на экспорт бензина и летнего дизеля был снят.