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Минэнерго предложило временно снять запрет на экспорт бензина

Ведомости

Минэнерго РФ обратилось в правительство c инициативой о временной приостановке запрета на экспорт бензина, заявил журналистам исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак.

По словам Новака, министерство предлагает рассмотреть возможность временно разрешить экспорт бензина, «чтобы не иметь потом дефицита». Кабмин рассмотрит вопрос в ближайшее время.

«На сегодняшний день, действительно, у нас меры по закрытию экспорта, которые были приняты с 1 марта, сработали в полном объеме. Рынок насыщен и даже более того – перенасыщен. Поэтому в ближайшее время мы рассмотрим в правительстве предложение Министерства энергетики», – сказал Новак (цитата по ТАСС).

2 мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить до 15 мая комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке в 2024–2025 гг. Среди мер, которые может предложить министерство, могут оказаться модернизация нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), дозагрузка их мощностей, меры по защите заводов от атак дронов, а также налоговые льготы, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Правительство РФ с 1 марта 2024 г. ограничило экспорт бензина на полгода. Новак в письме от 21 февраля предупреждал, что на российском рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, связанный с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками. Эффективными мерами реагирования Новак назвал увеличение нормативов торгов нефтепродуктами на бирже и введение запрета на экспорт топлива. 

В 2023 г. правительство уже вводило запрет на экспорт топлива. Временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива был установлен 21 сентября на фоне резкого роста цен в опте и мелком опте. Ожидалось, что такая мера поможет снизить стоимость для российских потребителей. В октябре кабмин принял дополнительные меры, включая увеличение обязательных нормативов биржевых продаж бензина и дизеля на 2 и 3 п. п. до 15 и 12,5% соответственно. В ноябре запрет на экспорт бензина и летнего дизеля был снят

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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