Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива

Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизтопливаТакже премьер дал поручения по увеличению предложения сельскохозяйственной и промышленной продукции
Минэнерго РФ поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива. Ряд поручений по формированию экономики предложения дал отраслевым федеральным органам исполнительной власти премьер-министр Михаил Мишустин.
Работа над формированием экономики предложения нацелена на создание современных индустриальных мощностей и отраслей, а также должна способствовать решению целого ряда системных задач: от достижения технологического и финансового суверенитета до укрепления продовольственной безопасности. Поручения нужно выполнить до 15 мая.
Также даны поручения по увеличению предложения продукции агропромышленного комплекса, промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств, строительных материалов, туристических услуг, услуг по авиаперевозкам. Отдельно прописаны поручения по повышению производительности труда и распространению бережливого производства во всех отраслях экономики и социальной сфере.
Правительство РФ с 1 марта 2024 г. ограничило экспорт бензина на полгода. Вице-премьер Александр Новак в письме от 21 февраля предупреждал, что на российском рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, связанный с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками. Эффективными мерами реагирования Новак назвал увеличение нормативов торгов нефтепродуктами на бирже и введение запрета на экспорт топлива.
В 2023 г. правительство уже вводило запрет на экспорт топлива. Временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива был установлен 21 сентября на фоне резкого роста цен в опте и мелком опте. Ожидалось, что такая мера поможет снизить стоимость для российских потребителей. В октябре кабмин принял дополнительные меры, включая увеличение обязательных нормативов биржевых продаж бензина и дизеля на 2 и 3 п. п. до 15 и 12,5% соответственно. В ноябре запрет на экспорт бензина и летнего дизеля был снят.