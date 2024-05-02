Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива

В 2023 г. правительство уже вводило запрет на экспорт топлива. Временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива был установлен 21 сентября на фоне резкого роста цен в опте и мелком опте. Ожидалось, что такая мера поможет снизить стоимость для российских потребителей. В октябре кабмин принял дополнительные меры, включая увеличение обязательных нормативов биржевых продаж бензина и дизеля на 2 и 3 п. п. до 15 и 12,5% соответственно. В ноябре запрет на экспорт бензина и летнего дизеля был снят.