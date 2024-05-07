Reuters опровергло информацию о вызове посла России во Франции
Агентство Reuters опровергло собственную информацию о вызове посла России в Париже Алексея Мешкова в МИД Франции, пишет ТАСС.
В агентстве уточнили, что МИД Франции прокомментировал вызов посла республики Пьера Леви в дипведомство России.
7 мая Reuters со ссылкой на французское ведомство сообщило, что МИД Франции вызвал посла России в Париже.
Париж утверждает, что Москва якобы стремится обвинить Запад в угрозах России, в том время как сама уже более двух лет проводит спецоперацию на Украине. Там добавили, что действия России якобы направлены на дестабилизацию Европы.
6 мая в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви. Причиной стали «все более воинственные» заявления французского руководства, а также появившаяся информация о растущей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. В МИДе отметили, что изложили послу оценки деструктивной и провокационной линии Франции, а также подчеркнули, что попытки Парижа создать некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.