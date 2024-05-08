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Литва готова отправить своих военных на Украину с учебной миссией

Ведомости

Литва выразила готовность отправить на Украину своих военнослужащих в рамках учебной миссии, передает Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните.

По словам Шимоните, литовский парламент одобрил отправку войск на Украину с учебной миссией. При этом Киев пока не обращался к Вильнюсу с такой просьбой.

7 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой в кратчайшие сроки «принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта петиция расценивается Кремлем как провокация.

8 мая итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. По данным издания, одна из ключевых фраз документа – «никаких сапог на земле». Газета утверждает, что речь идет об Украине. Отмечается, что позиция по Украине, продиктованная США, не меняется, но в то же время некоторые западные лидеры готовятся к «смене темпа».

Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он вновь заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

На фоне ряда провокационных заявлений западных политиков за последние дни Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В МИДе выразили мнение, что мероприятия должны «остудить "горячие головы" в западных столицах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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