Литва готова отправить своих военных на Украину с учебной миссией
Литва выразила готовность отправить на Украину своих военнослужащих в рамках учебной миссии, передает Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните.
По словам Шимоните, литовский парламент одобрил отправку войск на Украину с учебной миссией. При этом Киев пока не обращался к Вильнюсу с такой просьбой.
7 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой в кратчайшие сроки «принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта петиция расценивается Кремлем как провокация.
8 мая итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. По данным издания, одна из ключевых фраз документа – «никаких сапог на земле». Газета утверждает, что речь идет об Украине. Отмечается, что позиция по Украине, продиктованная США, не меняется, но в то же время некоторые западные лидеры готовятся к «смене темпа».
Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он вновь заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.
На фоне ряда провокационных заявлений западных политиков за последние дни Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.