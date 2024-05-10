Глава фракции «ЕР» Васильев: партия единогласно поддержала кандидатуру Мишустина

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру премьер-министра. Он также сообщил, что КПРФ воздержится от поддержки текущего состава кабмина. На встрече с и. о. премьер-министра Мишустиным была выражена поддержка его усилий, но состав кабмина вызывает у партии вопрос. В этом плане Зюганов акцентировал внимание на финансово-экономическом блоке.