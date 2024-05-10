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Глава фракции «ЕР» Васильев: партия единогласно поддержала кандидатуру Мишустина

Ведомости

«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом заявил лидер партии Владимир Васильев.

Васильев заявил, что фракция единогласно поддержала кандидатуру Мишустина исходя из работы, которая была проведена за последний период.

О единогласной поддержке заявил также депутат Госдумы Андрей Картаполов в своем Telegram-канале.

«Фракция партии "Единая Россия" в Государственной думе Российской Федерации единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства», – написал он.

Ранее «Ведомости» писали, что президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина. Он также выразил надежду, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Президент подчеркнул, что практика последних лет показывает, что у правительства получается добиваться результатов, которые нужны стране.

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру премьер-министра. Он также сообщил, что КПРФ воздержится от поддержки текущего состава кабмина. На встрече с и. о. премьер-министра Мишустиным была выражена поддержка его усилий, но состав кабмина вызывает у партии вопрос. В этом плане Зюганов акцентировал внимание на финансово-экономическом блоке.

Мишустин провел встречи со всеми пятью фракциями Госдумы днем 10 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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