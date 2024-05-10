Глава фракции «ЕР» Васильев: партия единогласно поддержала кандидатуру Мишустина
«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом заявил лидер партии Владимир Васильев.
Васильев заявил, что фракция единогласно поддержала кандидатуру Мишустина исходя из работы, которая была проведена за последний период.
«Фракция партии "Единая Россия" в Государственной думе Российской Федерации единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства», – написал он.
Ранее «Ведомости» писали, что президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина. Он также выразил надежду, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Президент подчеркнул, что практика последних лет показывает, что у правительства получается добиваться результатов, которые нужны стране.
Депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру премьер-министра. Он также сообщил, что КПРФ воздержится от поддержки текущего состава кабмина. На встрече с и. о. премьер-министра Мишустиным была выражена поддержка его усилий, но состав кабмина вызывает у партии вопрос. В этом плане Зюганов акцентировал внимание на финансово-экономическом блоке.