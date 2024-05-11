Мишустин предложил назначить Мантурова своим первым заместителем
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить и.о. главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Об этом сообщается на сайте правительства.
«В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера», – указано в сообщении правительства.
Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков пояснил, что повышение статуса вице-премьера обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства России. «Именно технологическое лидерство во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК способно стать мощным драйвером развития экономики», – прокомментировал он.
В мае «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга, но останется на посту заместителя председателя правительства.
10 мая Мишустин пообещал посоветоваться с президентом России Владимиром Путиным касательно предложения сделать в новом кабмине первым заместителем вице-премьера, курирующего промышленность. С такой идеей обратился в ходе рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера депутат Валерий Гартунг. В прошлом правительстве РФ первым вице-премьером являлся Андрей Белоусов, курировавший вопросы социально-экономического развития.
Ранее 11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя.