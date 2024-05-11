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Мишустин предложил назначить Мантурова своим первым заместителем

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить и.о. главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Об этом сообщается на сайте правительства.

«В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера», – указано в сообщении правительства.

Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков пояснил, что повышение статуса вице-премьера обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства России. «Именно технологическое лидерство во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК способно стать мощным драйвером развития экономики», – прокомментировал он.

В мае «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга, но останется на посту заместителя председателя правительства. 

10 мая Мишустин пообещал посоветоваться с президентом России Владимиром Путиным касательно предложения сделать в новом кабмине первым заместителем вице-премьера, курирующего промышленность. С такой идеей обратился в ходе рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера депутат Валерий Гартунг. В прошлом правительстве РФ первым вице-премьером являлся Андрей Белоусов, курировавший вопросы социально-экономического развития.

Ранее 11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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