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Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить и.о. главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева вице-премьером, сообщается на сайте правительства.

«В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза», – указано в сообщении кабмина.

И.о. вице-премьера России Виктория Абрамченко, в свою очередь, не вошла в состав нового правительства.

Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что Патрушев на новой должности будет курировать сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (АПК) и экологию.

10 мая «Ведомости» сообщали, что Патрушев может получить повышение и стать вице-премьером в новом правительстве. Об этом изданию рассказали три источника, близких к администрации президента (АП).

Дмитрий Патрушев – сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. До госслужбы он возглавлял Россельхозбанк, а также был в правлении ВТБ.

Ранее 11 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно документу, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга. Глава государства также подписал указ, согласно которому количество министерств в структуре правительства останется прежним – 21.

Сейчас все члены российского правительства работают в должности исполняющих обязанности. Кандидатуру премьер-министра президент внес на утверждение Госдумы в ночь на 10 мая – Владимир Путин предложил переназначить на эту должность Михаила Мишустина. Само утверждение состоялось 10 мая. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров, сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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