Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить и.о. главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева вице-премьером, сообщается на сайте правительства.
«В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза», – указано в сообщении кабмина.
И.о. вице-премьера России Виктория Абрамченко, в свою очередь, не вошла в состав нового правительства.
Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что Патрушев на новой должности будет курировать сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (АПК) и экологию.
10 мая «Ведомости» сообщали, что Патрушев может получить повышение и стать вице-премьером в новом правительстве. Об этом изданию рассказали три источника, близких к администрации президента (АП).
Дмитрий Патрушев – сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. До госслужбы он возглавлял Россельхозбанк, а также был в правлении ВТБ.
Ранее 11 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно документу, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга. Глава государства также подписал указ, согласно которому количество министерств в структуре правительства останется прежним – 21.
Сейчас все члены российского правительства работают в должности исполняющих обязанности. Кандидатуру премьер-министра президент внес на утверждение Госдумы в ночь на 10 мая – Владимир Путин предложил переназначить на эту должность Михаила Мишустина. Само утверждение состоялось 10 мая. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров, сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.