Источники «Ведомостей»: Дмитрий Патрушев станет вице-премьером

В случае ухода Абрамченко была бы логика в ее замене на Патрушева, говорил ранее «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Окончательно структура правительства, а затем и его кадровый состав будет сформированы после того, как Госдума сегодня, 10 мая, утвердит премьер-министра. Во второй раз на эту должность президент Владимир Путин выдвинул Михаила Мишустина.