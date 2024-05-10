Источники «Ведомостей»: Дмитрий Патрушев станет вице-премьером

Источники «Ведомостей»: Дмитрий Патрушев станет вице-премьеромПосле его повышения возглавить Минсельхоз может Оксана Лут
И.о. министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может получить повышение и стать вице-премьером в новом правительстве. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, близких к администрации президента (АП).
Фактически ему может отойти функционал Виктории Абрамченко, которая, как писали «Ведомости», вряд ли попадет в новый кабинет. Сейчас она курирует Минсельхоз, Минприроды, три федеральные службы и четыре агентства, а также – с 2021 г. – Сибирский федеральный округ.
В случае ухода Абрамченко была бы логика в ее замене на Патрушева, говорил ранее «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Окончательно структура правительства, а затем и его кадровый состав будет сформированы после того, как Госдума сегодня, 10 мая, утвердит премьер-министра. Во второй раз на эту должность президент Владимир Путин выдвинул Михаила Мишустина.
По данным трех, близких к АП, источников «Ведомостей», возглавить Минсельхоз после повышения Патрушева может замминистра Оксана Лут. Но обсуждались и иные варианты.
По словам близкого к Госдуме источника «Ведомостей», она якобы могла возглавить иное министерство, а в качестве главы Минсельхоза рассматривался другой заместитель Патрушева, выходец из Воронежской области Максим Увайдов, которого считают человеком экс-министра, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева. Впрочем, такой вариант остальные источники называют маловероятным.
Еще один сценарий, по словам другого источника «Ведомостей», заключался в том, чтобы Патрушев работал и в статусе вице-премьера, и министра. Но он, по сведениям других источников «Ведомостей», не актуален.
Многое зависит от общей конфигурации будущего кабинета министров: сколько всего будет вице-премьеров, будут ли перераспределены курируемые ими сферы и где будет центр принятия решений, заключал Виноградов.