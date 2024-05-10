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/ Политика

Источники «Ведомостей»: Дмитрий Патрушев станет вице-премьером

После его повышения возглавить Минсельхоз может Оксана Лут
Ирина Овчарова
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

И.о. министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может получить повышение и стать вице-премьером в новом правительстве. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, близких к администрации президента (АП).

Фактически ему может отойти функционал Виктории Абрамченко, которая, как писали «Ведомости», вряд ли попадет в новый кабинет. Сейчас она курирует Минсельхоз, Минприроды, три федеральные службы и четыре агентства, а также – с 2021 г. – Сибирский федеральный округ.

В случае ухода Абрамченко была бы логика в ее замене на Патрушева, говорил ранее «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Окончательно структура правительства, а затем и его кадровый состав будет сформированы после того, как Госдума сегодня, 10 мая, утвердит премьер-министра. Во второй раз на эту должность президент Владимир Путин выдвинул Михаила Мишустина.

По данным трех, близких к АП, источников «Ведомостей», возглавить Минсельхоз после повышения Патрушева может замминистра Оксана Лут. Но обсуждались и иные варианты.

По словам близкого к Госдуме источника «Ведомостей», она якобы могла возглавить иное министерство, а в качестве главы Минсельхоза рассматривался другой заместитель Патрушева, выходец из Воронежской области Максим Увайдов, которого считают человеком экс-министра, вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева. Впрочем, такой вариант остальные источники называют маловероятным.

Еще один сценарий, по словам другого источника «Ведомостей», заключался в том, чтобы Патрушев работал и в статусе вице-премьера, и министра. Но он, по сведениям других источников «Ведомостей», не актуален.

Многое зависит от общей конфигурации будущего кабинета министров: сколько всего будет вице-премьеров, будут ли перераспределены курируемые ими сферы и где будет центр принятия решений, заключал Виноградов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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