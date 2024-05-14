Кравцов: Россия никогда не откажется от традиционной системы обучения

«Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения. Никогда. Взаимодействие ребенка, школьника с учителем – это ключевая составляющая не только процесса обучения, но прежде всего воспитания. Никакие информационные технологии, искусственный интеллект при всем уважении не заменят систему воспитания, передачу ценностей. Это очень важно», – подчеркнул Кравцов.