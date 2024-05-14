Кравцов: Россия никогда не откажется от традиционной системы обучения
Российская Федерация никогда не откажется от традиционной системы обучения, никакие информационные технологии не заменят живое общение ребенка с учителем. Об этом заявил кандидат на пост министра просвещения Сергей Кравцов на заседании Госдумы по утверждению федеральных министров, трансляция которой ведется в Telegram-канале нижней палаты парламента.
«Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения. Никогда. Взаимодействие ребенка, школьника с учителем – это ключевая составляющая не только процесса обучения, но прежде всего воспитания. Никакие информационные технологии, искусственный интеллект при всем уважении не заменят систему воспитания, передачу ценностей. Это очень важно», – подчеркнул Кравцов.
Кандидатура Кравцова на должность министра просвещения была внесена премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Пленарное заседание по утверждению федеральных министров проходит в Государственной думе 14 мая. Ориентировочно, оно продлится девять часов.
В январе Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал решить вопрос с кадровым обеспечением российских школ.