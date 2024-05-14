Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кравцов: Россия никогда не откажется от традиционной системы обучения

Ведомости

Российская Федерация никогда не откажется от традиционной системы обучения, никакие информационные технологии не заменят живое общение ребенка с учителем. Об этом заявил кандидат на пост министра просвещения Сергей Кравцов на заседании Госдумы по утверждению федеральных министров, трансляция которой ведется в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения. Никогда. Взаимодействие ребенка, школьника с учителем – это ключевая составляющая не только процесса обучения, но прежде всего воспитания. Никакие информационные технологии, искусственный интеллект при всем уважении не заменят систему воспитания, передачу ценностей. Это очень важно», – подчеркнул Кравцов.

Кандидатура Кравцова на должность министра просвещения была внесена премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Пленарное заседание по утверждению федеральных министров проходит в Государственной думе 14 мая. Ориентировочно, оно продлится девять часов.

12 мая Кравцов пообещал создать отдельное подразделение по кадровой потребности в сфере образования. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета по просвещению в Госдуме, где депутаты обсуждали его кандидатуру на должность министра. Комитет одобрил Кравцова на пост министра просвещения.

В январе Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал решить вопрос с кадровым обеспечением российских школ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных