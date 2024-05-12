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Профильные комитеты поддержали кандидатуры Кравцова и Козлова на посты министров

Ведомости

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды поддержал кандидатуру Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии РФ, сообщает Telegram-канал оперативных новостей нижней палаты «ДумаТВ.Brief».

Комитет по просвещению нижней палаты также одобрил на должность министра просвещения Сергея Кравцова, а комитет по науке и высшему образованию единогласно поддержал кандидатуру Валерия Фалькова на должность главы Минобрнауки.

С утра 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства, за исключением силовых министров. Профильные комитеты уже одобрили кандидатуры Александра Новака (вице-премьер) и Сергея Цивилева (министр энергетики), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов) и др.

Козлов возглавил ведомство в ноябре 2020 г. Перед этим, с мая 2018 г., он занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ранее, с сентября 2015 г., являлся губернатором Амурской области. Кравцов занял свою должность в январе 2020 г. До назначения на пост министра просвещения он был руководителем Рособрнадзора, который он занял в 2013 г. Его работу на этой должности связывают с ужесточением контроля правил проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также с закрытием около 1500 вузов в стране после проверок.

Кравцов и Фальков впервые заняли свои должности в январе 2020 г. До назначения на пост министра Кравцов был руководителем Рособрнадзора, который занял в 2013 г. Его работу на этой должности связывают с ужесточением контроля правил проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также с закрытием около 1500 вузов в стране после проверок. Фальков своего назначения был ректором Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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