Профильные комитеты поддержали кандидатуры Кравцова и Козлова на посты министров
Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды поддержал кандидатуру Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии РФ, сообщает Telegram-канал оперативных новостей нижней палаты «ДумаТВ.Brief».
Комитет по просвещению нижней палаты также одобрил на должность министра просвещения Сергея Кравцова, а комитет по науке и высшему образованию единогласно поддержал кандидатуру Валерия Фалькова на должность главы Минобрнауки.
С утра 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства, за исключением силовых министров. Профильные комитеты уже одобрили кандидатуры Александра Новака (вице-премьер) и Сергея Цивилева (министр энергетики), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов) и др.
Козлов возглавил ведомство в ноябре 2020 г. Перед этим, с мая 2018 г., он занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ранее, с сентября 2015 г., являлся губернатором Амурской области. Кравцов занял свою должность в январе 2020 г. До назначения на пост министра просвещения он был руководителем Рособрнадзора, который он занял в 2013 г. Его работу на этой должности связывают с ужесточением контроля правил проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также с закрытием около 1500 вузов в стране после проверок.
Кравцов и Фальков впервые заняли свои должности в январе 2020 г. До назначения на пост министра Кравцов был руководителем Рособрнадзора, который занял в 2013 г. Его работу на этой должности связывают с ужесточением контроля правил проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также с закрытием около 1500 вузов в стране после проверок. Фальков своего назначения был ректором Тюменского государственного университета (ТюмГУ).