Профильные комитеты поддержали кандидатуры Кравцова и Козлова на посты министров

Козлов возглавил ведомство в ноябре 2020 г. Перед этим, с мая 2018 г., он занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ранее, с сентября 2015 г., являлся губернатором Амурской области. Кравцов занял свою должность в январе 2020 г. До назначения на пост министра просвещения он был руководителем Рособрнадзора, который он занял в 2013 г. Его работу на этой должности связывают с ужесточением контроля правил проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также с закрытием около 1500 вузов в стране после проверок.