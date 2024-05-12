Кравцов пообещал создать подразделение по кадровой потребности в образовании

В январе Кравцов также пообещал решить вопрос с кадровым обеспечением российских школ. Об этом он заявлял на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства в конце 2023 г. заявил, что дефицит кадров в образовании и отток молодых педагогов необходимо решать за счет запуска «более справедливого» механизма оплаты труда. Зарплаты надо увеличивать в тех регионах, где они ниже, чем в среднем по стране, заключил президент.