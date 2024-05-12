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Кравцов пообещал создать подразделение по кадровой потребности в образовании

Ведомости

И. о. министра просвещения Сергей Кравцов пообещал создать отдельное подразделение по кадровой потребности в сфере образования. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета по просвещению в Госдуме, где депутаты обсуждают его кандидатуру на должность министра.

«В случае одобрения вами на заседании Госдумы 14 мая будет принято решение и создании отдельного структурного подразделения в Министерстве просвещения именно о кадрах, кадровой потребности в сфере образования, решении кадровых вопросов», – сказал он.

Кравцов добавил, что в ведомстве понимают проблемы кадрового обеспечения педагогами. По его словам, в тех регионах, где созданы педагогические университеты, «этих проблем нет».

«Нам нужно усиливать работу с классическими университетами, в структуре которых есть педагогические факультеты», – уточнил он.

В январе Кравцов также пообещал решить вопрос с кадровым обеспечением российских школ. Об этом он заявлял на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства в конце 2023 г. заявил, что дефицит кадров в образовании и отток молодых педагогов необходимо решать за счет запуска «более справедливого» механизма оплаты труда. Зарплаты надо увеличивать в тех регионах, где они ниже, чем в среднем по стране, заключил президент.

Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. Кравцова предлагается оставить в должности министра просвещения РФ.

13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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