Кравцов пообещал создать подразделение по кадровой потребности в образовании
И. о. министра просвещения Сергей Кравцов пообещал создать отдельное подразделение по кадровой потребности в сфере образования. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета по просвещению в Госдуме, где депутаты обсуждают его кандидатуру на должность министра.
«В случае одобрения вами на заседании Госдумы 14 мая будет принято решение и создании отдельного структурного подразделения в Министерстве просвещения именно о кадрах, кадровой потребности в сфере образования, решении кадровых вопросов», – сказал он.
Кравцов добавил, что в ведомстве понимают проблемы кадрового обеспечения педагогами. По его словам, в тех регионах, где созданы педагогические университеты, «этих проблем нет».
«Нам нужно усиливать работу с классическими университетами, в структуре которых есть педагогические факультеты», – уточнил он.
В январе Кравцов также пообещал решить вопрос с кадровым обеспечением российских школ. Об этом он заявлял на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства в конце 2023 г. заявил, что дефицит кадров в образовании и отток молодых педагогов необходимо решать за счет запуска «более справедливого» механизма оплаты труда. Зарплаты надо увеличивать в тех регионах, где они ниже, чем в среднем по стране, заключил президент.
Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. Кравцова предлагается оставить в должности министра просвещения РФ.
13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров.