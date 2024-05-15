Bloomberg: к мирной конференции по Украине привлекут страны глобального Юга
Дипломаты, которые занимаются подготовкой предстоящей мирной конференции по Украине в Швейцарии, собираются привлечь к ней страны глобального Юга, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Страны «группы семи» и Европейского союза активизируют усилия, чтобы обеспечить участие в мирной конференции Бразилии, Индии и ЮАР.
По словам собеседников агентства, организаторы конференции попросили Италию убедить премьер-министра Индии Нарендру Моди поддержать инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Япония проведет переговоры с Бразилией. Германия и другие партнеры Украины привлекут дипломатических представителей стран глобального Юга для работы над текстом, в котором будут изложены ключевые принципы ООН и другие вопросы.
На мирной конференции в Швейцарии также сыграет важную роль присутствие Китая, отметили источники агентства.
13 мая МИД Швейцарии сообщил, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без Москвы немыслим.
6 мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта и поддержит по этому вопросу международную конференцию, которая будет признана и Киевом, и Москвой.
Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня без участия Москвы. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».