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Bloomberg: к мирной конференции по Украине привлекут страны глобального Юга

Ведомости

Дипломаты, которые занимаются подготовкой предстоящей мирной конференции по Украине в Швейцарии, собираются привлечь к ней страны глобального Юга, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Страны «группы семи» и Европейского союза активизируют усилия, чтобы обеспечить участие в мирной конференции Бразилии, Индии и ЮАР.

По словам собеседников агентства, организаторы конференции попросили Италию убедить премьер-министра Индии Нарендру Моди поддержать инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Япония проведет переговоры с Бразилией. Германия и другие партнеры Украины привлекут дипломатических представителей стран глобального Юга для работы над текстом, в котором будут изложены ключевые принципы ООН и другие вопросы.

На мирной конференции в Швейцарии также сыграет важную роль присутствие Китая, отметили источники агентства.

13 мая МИД Швейцарии сообщил, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без Москвы немыслим.

6 мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта и поддержит по этому вопросу международную конференцию, которая будет признана и Киевом, и Москвой.

Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня без участия Москвы. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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