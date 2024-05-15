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Киев подтвердил перенос международных визитов Зеленского

Ведомости

Офис президента Украины подтвердил перенос международных визитов Владимира Зеленского. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале офиса.

«Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание», – сказано в сообщении.

15 мая агентство EFE со ссылкой на источник в Королевском дворце в Мадриде сообщило, что Зеленский отменил визит в Испанию, который был запланирован на 17 мая. Собеседник агентства не назвал причину такого решения. По данным источников, отмена визита связана со сложной для Киева ситуацией из-за наступления российских войск.

15 мая генштаб ВСУ заявил, что украинские военнослужащие оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск. В сообщении указано, что ситуация в районах боевых действий остается сложной. Отмечается, что ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции для того, чтобы сохранить жизни военнослужащих и избежать потерь подразделения.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области, а также села Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Кроме того, подразделения «Днепра» нанесли поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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