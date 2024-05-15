Киев подтвердил перенос международных визитов Зеленского

15 мая генштаб ВСУ заявил, что украинские военнослужащие оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск. В сообщении указано, что ситуация в районах боевых действий остается сложной. Отмечается, что ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции для того, чтобы сохранить жизни военнослужащих и избежать потерь подразделения.