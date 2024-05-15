Киев подтвердил перенос международных визитов Зеленского
Офис президента Украины подтвердил перенос международных визитов Владимира Зеленского. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале офиса.
«Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание», – сказано в сообщении.
15 мая агентство EFE со ссылкой на источник в Королевском дворце в Мадриде сообщило, что Зеленский отменил визит в Испанию, который был запланирован на 17 мая. Собеседник агентства не назвал причину такого решения. По данным источников, отмена визита связана со сложной для Киева ситуацией из-за наступления российских войск.
15 мая генштаб ВСУ заявил, что украинские военнослужащие оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск. В сообщении указано, что ситуация в районах боевых действий остается сложной. Отмечается, что ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции для того, чтобы сохранить жизни военнослужащих и избежать потерь подразделения.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области, а также села Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Кроме того, подразделения «Днепра» нанесли поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.