ВСУ оставили позиции в Волчанске и деревне Лукьянцы
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военнослужащие оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В сообщении указано, что ситуация в районах боевых действий остается сложной. Отмечается, что ВСУ «совершили маневр и переместились на более выгодные позиции» для того, чтобы сохранить жизни военнослужащих и избежать потерь подразделения.
14 мая власти Украины сообщили о боях на окраинах Волчанска. Тогда же Минобороны России сообщило, что войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. Ведомство также отчиталось о том, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах поселка Веселое, города Волчанска и села Липцы Харьковской области. В районе села Старица Харьковской области была отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны.
14 мая газета The New York Times со ссылкой на представителя воздушных сил ВСУ майора Илью Евлаша писала, что армия России имеет слишком много ракет С-300, украинская сторона не имеет возможностей противостоять этому объему. По его словам, российских ракет настолько много, что бесполезно пытаться перехватить их все.
Вооруженные силы Украины также столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке страны. В попытке отразить российское наступление они испытывают нехватку войск. Об этом заявил глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов.