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ВСУ оставили позиции в Волчанске и деревне Лукьянцы

Ведомости

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военнослужащие оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В сообщении указано, что ситуация в районах боевых действий остается сложной. Отмечается, что ВСУ «совершили маневр и переместились на более выгодные позиции» для того, чтобы сохранить жизни военнослужащих и избежать потерь подразделения.

14 мая власти Украины сообщили о боях на окраинах Волчанска. Тогда же Минобороны России сообщило, что войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. Ведомство также отчиталось о том, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах поселка Веселое, города Волчанска и села Липцы Харьковской области. В районе села Старица Харьковской области была отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны.

14 мая газета The New York Times со ссылкой на представителя воздушных сил ВСУ майора Илью Евлаша писала, что армия России имеет слишком много ракет С-300, украинская сторона не имеет возможностей противостоять этому объему. По его словам, российских ракет настолько много, что бесполезно пытаться перехватить их все.

Вооруженные силы Украины также столкнулись с критической ситуацией на северо-востоке страны. В попытке отразить российское наступление они испытывают нехватку войск. Об этом заявил глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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