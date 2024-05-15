ВСУ оставили позиции в Волчанске и деревне Лукьянцы

14 мая власти Украины сообщили о боях на окраинах Волчанска. Тогда же Минобороны России сообщило, что войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. Ведомство также отчиталось о том, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах поселка Веселое, города Волчанска и села Липцы Харьковской области. В районе села Старица Харьковской области была отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны.