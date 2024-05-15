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Блинкен: Украина должна сама принять решение о переговорах

Ведомости

Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, Вашингтон поддержит Киев в любом случае. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Что касается переговоров, то эти решения должна принимать Украина, а не США или какая-либо другая страна», – сказал Блинкен.

Блинкен прибыл на Украину 14 мая. В госдепе отметили, что его визит подчеркивает поддержку США. В Кремле прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину связали с нервозностью Киева, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России на Украине.

После начала спецоперации России на Украине состоялось несколько раундов переговоров между сторонами. Первые три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что в марте 2022 г. переговоры с Стамбуле сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который настоял на том, что Украина должна продолжать противостояние с Россией.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Киевом. В феврале 2024 г. Путин говорил, что США совершили ошибку, убедив президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией. Теперь они должны найти решение, как выйти из этой ситуации, добавил он.

Западные страны поддерживают урегулирование конфликта на Украине по «формуле Зеленского». Российская сторона ранее не раз говорила о несостоятельности этой инициативы. 11 апреля Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился с его предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. При этом, уточнили в Кремле, Москва не видит готовности к диалогу со стороны Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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