Блинкен: Украина должна сама принять решение о переговорах

Западные страны поддерживают урегулирование конфликта на Украине по «формуле Зеленского». Российская сторона ранее не раз говорила о несостоятельности этой инициативы. 11 апреля Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился с его предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. При этом, уточнили в Кремле, Москва не видит готовности к диалогу со стороны Киева.