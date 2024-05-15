Блинкен: Украина должна сама принять решение о переговорах
Украина должна сама принять решение о начале переговоров с Россией, Вашингтон поддержит Киев в любом случае. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
«Что касается переговоров, то эти решения должна принимать Украина, а не США или какая-либо другая страна», – сказал Блинкен.
Блинкен прибыл на Украину 14 мая. В госдепе отметили, что его визит подчеркивает поддержку США. В Кремле прибытие госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину связали с нервозностью Киева, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России на Украине.
После начала спецоперации России на Украине состоялось несколько раундов переговоров между сторонами. Первые три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что в марте 2022 г. переговоры с Стамбуле сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который настоял на том, что Украина должна продолжать противостояние с Россией.
Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Киевом. В феврале 2024 г. Путин говорил, что США совершили ошибку, убедив президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией. Теперь они должны найти решение, как выйти из этой ситуации, добавил он.
Западные страны поддерживают урегулирование конфликта на Украине по «формуле Зеленского». Российская сторона ранее не раз говорила о несостоятельности этой инициативы. 11 апреля Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился с его предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. При этом, уточнили в Кремле, Москва не видит готовности к диалогу со стороны Киева.