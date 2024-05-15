Блинкен заявил, что Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели

15 мая Блинкен объявил, что США направят $2 млрд на финансирование производства и закупки оружия для Украины. Он добавил, что США сосредоточены на поставке вооружения, укреплении военного производства и помощи Украине при закупках вооружения у других стран. Он также подчеркнул, что США делают все, чтобы поспособствовать стратегическому успеху Украины на поле боя.