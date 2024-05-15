Блинкен заявил, что Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается встречи президентов, я с уверенностью ожидаю, что у них будет такая возможность в ближайшие недели <...> Среди прочего мы намерены подписать двустороннее соглашение по безопасности», – сказал он.
15 мая Блинкен объявил, что США направят $2 млрд на финансирование производства и закупки оружия для Украины. Он добавил, что США сосредоточены на поставке вооружения, укреплении военного производства и помощи Украине при закупках вооружения у других стран. Он также подчеркнул, что США делают все, чтобы поспособствовать стратегическому успеху Украины на поле боя.
В тот же день офис президента Украины подтвердил перенос международных визитов Зеленского – он поручил проработать новые даты проведения мероприятий. Отмечается, что Зеленский отменил визит в Испанию, который был запланирован на 17 мая. Отмена визита связана со сложной для Киева ситуацией из-за наступления российских войск.