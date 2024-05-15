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Блинкен заявил, что Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели

Ведомости

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в ближайшие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается встречи президентов, я с уверенностью ожидаю, что у них будет такая возможность в ближайшие недели <...> Среди прочего мы намерены подписать двустороннее соглашение по безопасности», – сказал он.

15 мая Блинкен объявил, что США направят $2 млрд на финансирование производства и закупки оружия для Украины. Он добавил, что США сосредоточены на поставке вооружения, укреплении военного производства и помощи Украине при закупках вооружения у других стран. Он также подчеркнул, что США делают все, чтобы поспособствовать стратегическому успеху Украины на поле боя.

В тот же день офис президента Украины подтвердил перенос международных визитов Зеленского – он поручил проработать новые даты проведения мероприятий. Отмечается, что Зеленский отменил визит в Испанию, который был запланирован на 17 мая. Отмена визита связана со сложной для Киева ситуацией из-за наступления российских войск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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