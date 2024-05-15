Путин попросил Шульгинова помочь новому главе Минэнерго Цивилеву
Президент России Владимир Путин попросил экс-главу Минэнерго Николая Шульгинова помочь новому министру энергетики Сергею Цивилеву войти в курс дел.
«Надеюсь, что поддержите вновь назначенного министра, он у нас возглавлял соответствующее подразделение в структурах, в которых работают руководители регионов РФ», – заявил он.
Глава государства отметил, что Цивилев, будучи бывшим главой Кузбасса, «знает энергетику лучше всего с этой стороны». Президент также попросил Шульгинова на первом этапе поддержать Цивилева и помочь в этой работе.
Должность министра энергетики бывший гендиректор «Русгидро» Шульгинов занимал с ноября 2020 г. На этом посту он сменил Александра Новака, который был предложен председателем правительства Михаилом Мишустиным на должность вице-премьера.
До назначения на должность министра энергетики с 2018 г. 62-летний Цивилев возглавлял Кузбасс в статусе врио губернатора. До назначения врио Цивилев в течение месяца занимал должность заместителя губернатора. До прихода в регион с 2014 г. он был генеральным директором угольной компании «Колмар». Цивилев также занимал пост руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».