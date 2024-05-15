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Путин попросил Шульгинова помочь новому главе Минэнерго Цивилеву

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил экс-главу Минэнерго Николая Шульгинова помочь новому министру энергетики Сергею Цивилеву войти в курс дел.

«Надеюсь, что поддержите вновь назначенного министра, он у нас возглавлял соответствующее подразделение в структурах, в которых работают руководители регионов РФ», – заявил он.

Глава государства отметил, что Цивилев, будучи бывшим главой Кузбасса, «знает энергетику лучше всего с этой стороны». Президент также попросил Шульгинова на первом этапе поддержать Цивилева и помочь в этой работе.

Должность министра энергетики бывший гендиректор «Русгидро» Шульгинов занимал с ноября 2020 г. На этом посту он сменил Александра Новака, который был предложен председателем правительства Михаилом Мишустиным на должность вице-премьера.

До назначения на должность министра энергетики с 2018 г. 62-летний Цивилев возглавлял Кузбасс в статусе врио губернатора. До назначения врио Цивилев в течение месяца занимал должность заместителя губернатора. До прихода в регион с 2014 г. он был генеральным директором угольной компании «Колмар». Цивилев также занимал пост руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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