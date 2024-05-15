Путин попросил Шульгинова помочь новому главе Минэнерго Цивилеву

До назначения на должность министра энергетики с 2018 г. 62-летний Цивилев возглавлял Кузбасс в статусе врио губернатора. До назначения врио Цивилев в течение месяца занимал должность заместителя губернатора. До прихода в регион с 2014 г. он был генеральным директором угольной компании «Колмар». Цивилев также занимал пост руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».