Мэр Тбилиси заявил о попытке устроить переворот в Грузии извне
Внешние силы пытаются устроить переворот в Грузии, такие действия нельзя считать дружественными. Об этом заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в эфире телеканала «Рустави-2».
«Конечно, есть попытка извне устроить переворот, революцию в стране. Примером тому являются даже те иностранцы, которые пришли на митинг. <...> Это не дружба, это вражда, это попытка вызвать поляризацию в стране», – сказал он.
15 мая министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси с рабочим визитом для обсуждения закона об иноагентах. Они встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Позже в тот же день главы МИД приняли участие в митинге против закона об иноагентах, обратившись к протестующим со сцены.
Протесты в Грузии продолжаются уже несколько недель. Несмотря на это 14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Зурабишвили ранее обещала наложить вето на инициативу. Против закона также выступают США и страны ЕС. В Белом доме уже пообещали пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.