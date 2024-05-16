Мэр Тбилиси заявил о попытке устроить переворот в Грузии извне

Протесты в Грузии продолжаются уже несколько недель. Несмотря на это 14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Зурабишвили ранее обещала наложить вето на инициативу. Против закона также выступают США и страны ЕС. В Белом доме уже пообещали пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.