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Мэр Тбилиси заявил о попытке устроить переворот в Грузии извне

Ведомости

Внешние силы пытаются устроить переворот в Грузии, такие действия нельзя считать дружественными. Об этом заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в эфире телеканала «Рустави-2».

«Конечно, есть попытка извне устроить переворот, революцию в стране. Примером тому являются даже те иностранцы, которые пришли на митинг. <...> Это не дружба, это вражда, это попытка вызвать поляризацию в стране», – сказал он.

15 мая министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси с рабочим визитом для обсуждения закона об иноагентах. Они встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Позже в тот же день главы МИД приняли участие в митинге против закона об иноагентах, обратившись к протестующим со сцены.

Протесты в Грузии продолжаются уже несколько недель. Несмотря на это 14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Зурабишвили ранее обещала наложить вето на инициативу. Против закона также выступают США и страны ЕС. В Белом доме уже пообещали пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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