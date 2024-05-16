Песков: Россия и Китай решают проблему вторичных санкций путем диалога
Россия и Китай решают проблему вторичных санкций через диалог. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «Известий».
«Путем диалога, путем поисков таких путей, которые не были бы подвержены влиянию извне», – сказал он, отвечая на вопрос о способах решения проблемы вторичных санкций.
Песков отметил, что Китай «достаточно силен», чтобы противостоять давлению со стороны США и ряда других стран.
В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и 5,5 часа проговорил с министром иностранных дел страны Ван И. На пресс-конференции по итогам переговоров Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за торговли Китая с Россией товарами двойного назначения и пригрозил ввести санкции против Пекина. «Я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – сказала госсекретарь США.
В МИДе КНР подчеркнули, что право Китая на нормальные торгово-экономические отношения, в том числе с Россией, не должно нарушаться. В ведомстве также призвали США прекратить «очернять» КНР и «без разбора» вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний.