Песков: Россия и Китай решают проблему вторичных санкций путем диалога

В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и 5,5 часа проговорил с министром иностранных дел страны Ван И. На пресс-конференции по итогам переговоров Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за торговли Китая с Россией товарами двойного назначения и пригрозил ввести санкции против Пекина. «Я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – сказала госсекретарь США.