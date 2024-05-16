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Песков: Россия и Китай решают проблему вторичных санкций путем диалога

Ведомости

Россия и Китай решают проблему вторичных санкций через диалог. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «Известий».

«Путем диалога, путем поисков таких путей, которые не были бы подвержены влиянию извне», – сказал он, отвечая на вопрос о способах решения проблемы вторичных санкций.

Песков отметил, что Китай «достаточно силен», чтобы противостоять давлению со стороны США и ряда других стран.

В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и 5,5 часа проговорил с министром иностранных дел страны Ван И. На пресс-конференции по итогам переговоров Блинкен заявил об обеспокоенности США из-за торговли Китая с Россией товарами двойного назначения и пригрозил ввести санкции против Пекина. «Я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – сказала госсекретарь США.

В МИДе КНР подчеркнули, что право Китая на нормальные торгово-экономические отношения, в том числе с Россией, не должно нарушаться. В ведомстве также призвали США прекратить «очернять» КНР и «без разбора» вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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