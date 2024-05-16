Ковальчук назначил Ильнара Мирсияпова руководителем аппарата Счетной палаты РФ
Председатель Счетной Палаты РФ Борис Ковальчук назначил Ильнара Мирсияпова руководителем аппарата ведомства, сообщила пресс-служба СП.
Аппарат Счетной палаты состоит из департаментов и инспекторов, его основными задачами являются осуществление и обеспечение контрольной, экспертно-аналитической и другой деятельности ведомства. Руководитель аппарата является также членом коллегии СП с совещательным голосом (в нее также входят сам председатель ведомства, его заместитель и 12 аудиторов).
До назначения Мирсияпов, действительный государственный советник РФ II класса, кандидат экономических и социологических наук, работал в аппарате правительства (с 2020 г.), в частности был замруководителя секретариата занимавшего тогда пост первого вице-премерьера РФ Андрея Белоусова, который стал министром обороны. В ноябре 2021 г. стал заместителем руководителя его секретариата. На прежней работе он занимался улучшением инвестиционного климата в России, проектами ФНБ, инфраструктурными отраслями, государственным тарифным регулированием, а также координировал развитие механизмов привлечения частных капвложений в экономику.
В 2019-2020 гг. Мирсияпов работал в Промсвязьбанке, а до этого – в период с 2009 по 2018 г. – работал с Борисом Ковальчуком: сначала в госкорпорации «Росатом», затем в ПАО «Интер РАО», где Мирсияпов был его заместителем в должности члена правления – руководителя Блока стратегии и инвестиций компании. Кроме того, он занимал руководящие позиции в Федеральном агентстве по атомной энергии (Росатом), ОАО «Атомэнергопром», госкорпорации «Росатом» и ОАО «АК "Транснефть"».
14 мая Совет федерации по представлению президента назначил Бориса Ковальчука – сына основателя банка «Россия» Юрия Ковальчука – на пост руководителя Счетной палаты. Источники «Ведомостей» отмечали, что одна из его ключевых задач будет заключаться в проведении тщательного аудита стратегически важных отраслей. Ковальчук пришел в «Интер РАО» в 2009 г. – в июне стал членом совета директоров, с ноября исполнял обязанности председателя правления, а летом 2010 г. был утвержден председателем правления компании. 14 марта 2023 г. совет директоров ПАО «Интер РАО» назначил Сергея Дрегваля генеральным директором компании вместо Ковальчука.