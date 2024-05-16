Ковальчук назначил Ильнара Мирсияпова руководителем аппарата Счетной палаты РФ

В 2019-2020 гг. Мирсияпов работал в Промсвязьбанке, а до этого – в период с 2009 по 2018 г. – работал с Борисом Ковальчуком: сначала в госкорпорации «Росатом», затем в ПАО «Интер РАО», где Мирсияпов был его заместителем в должности члена правления – руководителя Блока стратегии и инвестиций компании. Кроме того, он занимал руководящие позиции в Федеральном агентстве по атомной энергии (Росатом), ОАО «Атомэнергопром», госкорпорации «Росатом» и ОАО «АК "Транснефть"».