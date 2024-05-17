Российским журналистам запретили использовать символику страны на Олимпиаде-2024
Журналистам из России не разрешено использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).
«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», – заявил собеседник агентства.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом не смогут участвовать в соревнованиях атлеты, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. Кроме того, России и Белоруссии будет запрещена демонстрация флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.
1 мая ТАСС сообщил, что организаторы Олимпиады-2024 отозвали разрешения на работу волонтерами, выданные гражданам РФ. По данным источника агентства, это произошло спустя несколько месяцев после отбора и начала обучения. Причина отказа не называлась. В Кремле назвали действия организаторов Игр дискриминацией.