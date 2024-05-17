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Российским журналистам запретили использовать символику страны на Олимпиаде-2024

Ведомости

Журналистам из России не разрешено использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», – заявил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом не смогут участвовать в соревнованиях атлеты, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. Кроме того, России и Белоруссии будет запрещена демонстрация флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.

1 мая ТАСС сообщил, что организаторы Олимпиады-2024 отозвали разрешения на работу волонтерами, выданные гражданам РФ. По данным источника агентства, это произошло спустя несколько месяцев после отбора и начала обучения. Причина отказа не называлась. В Кремле назвали действия организаторов Игр дискриминацией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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