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В ОКР заявили, что атлеты должны сами принять решение об участии в Играх в Париже

Ведомости

Российские атлеты должны принять решение об участии в Олимпийских играх в Париже самостоятельно, считает глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Поздняков заявил, что согласен с заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в России нет единого мнения по вопросу выступления российских спортсменов на Играх в Париже. По его словам, утверждение подчеркивает «существенную разницу в подходах руководителей Минспорта и ОКР по данному вопросу».

«Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет России – на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону "баррикад" и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 г.», – написал он в Telegram.

По его словам, справедливым является то, что спортсмены сами должны принимать решение об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе и «на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях».

Ранее министр спорта России Олег Матыцин также заявил, что российские атлеты должны самостоятельно принимать решение об участии в Олимпиаде в Париже. По словам министра, российское спортивное сообщество должно объединиться и с уважением относиться к спортсменам, завоевавшим право на участие в Играх.

5 апреля Поздняков, комментируя заявление главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются поехать на Олимпийские игры в Париже. 26 марта Винер заявила, что ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе – унизительно для российских спортсменов. 

«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», – заявила она.

Олимпийские игры 2024 г. пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом не смогут принять участия в Играх атлеты, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. России и Белоруссии будут запрещены демонстрация флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.

В сентябре 2024 г. планируется проведения Всемирных игр дружбы в России. В их рамках состоятся соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлеты разыграют 283 комплекта наград. В числе дисциплин баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.

В МОК призывали спортсменов не участвовать в Играх дружбы. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявлял, что Россия не имеет права проводить такие спортивные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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