Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минобороны: войска РФ продвигаются вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Ведомости

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), российские силы поразили живую силу и технику «Иностранного легиона» и украинских бригад в разных районах Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российская группировка поразила, в частности, военных и технику 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны, а также «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.

Подразделения «Севера» также отразили в регионе пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Волчанска, Липцов и села Тихое. ВСУ потеряли, по данным оборонного ведомства, до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, установку «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям одной из украинских бригад в районе населенного пункта Торское ДНР, следует из сводки. На этом направлении против тоже понес потери: до 440 солдат, несколько гаубиц и установка «Гвоздика».

За последние сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах. Средства ПВО сбили 103 БПЛА, ракету «Точка-У», 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре авиационные бомбы Hammer, две противорадиолокационные ракеты HARM и девять реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», добавили в Минобороны.

17 мая президент России Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных