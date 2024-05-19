Минобороны: войска РФ продвигаются вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям одной из украинских бригад в районе населенного пункта Торское ДНР, следует из сводки. На этом направлении против тоже понес потери: до 440 солдат, несколько гаубиц и установка «Гвоздика».