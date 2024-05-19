Минобороны: войска РФ продвигаются вглубь обороны ВСУ в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), российские силы поразили живую силу и технику «Иностранного легиона» и украинских бригад в разных районах Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Российская группировка поразила, в частности, военных и технику 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны, а также «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.
Подразделения «Севера» также отразили в регионе пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Волчанска, Липцов и села Тихое. ВСУ потеряли, по данным оборонного ведомства, до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, установку «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям одной из украинских бригад в районе населенного пункта Торское ДНР, следует из сводки. На этом направлении против тоже понес потери: до 440 солдат, несколько гаубиц и установка «Гвоздика».
За последние сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах. Средства ПВО сбили 103 БПЛА, ракету «Точка-У», 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре авиационные бомбы Hammer, две противорадиолокационные ракеты HARM и девять реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», добавили в Минобороны.
17 мая президент России Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины.