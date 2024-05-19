Более 10 000 человек эвакуированы из Харьковской области

17 мая президент России Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины. По его словам, в операции российских военных виноваты власти Украины, она является ответом на обстрелы регионов России.