Более 10 000 человек эвакуированы из Харьковской области
Из Харьковской области эвакуированы 10 314 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов.
По информации Синегубова, свои дома покинули жители Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.
13 мая Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку ВС России наступают на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. 16 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Харьковщине контролируемой, на крайне сложной.
17 мая президент России Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины. По его словам, в операции российских военных виноваты власти Украины, она является ответом на обстрелы регионов России.