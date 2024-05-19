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Более 10 000 человек эвакуированы из Харьковской области

Ведомости

Из Харьковской области эвакуированы 10 314 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов.

По информации Синегубова, свои дома покинули жители Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

13 мая Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку ВС России наступают на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. 16 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Харьковщине контролируемой, на крайне сложной.

17 мая президент России Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ сейчас нет. Операцию Вооруженных сил России на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы вооруженных сил Украины. По его словам, в операции российских военных виноваты власти Украины, она является ответом на обстрелы регионов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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