МВД России объявило в розыск замруководителя офиса Зеленского

4 мая МВД России объявило в розыск президента Украины Зеленского. В 2022 г. СК сообщал об изучении данных из его интервью западным СМИ. 6 мая в розыск были объявлены экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець. Против них заведены уголовные дела, статьи не приводятся.