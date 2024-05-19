МВД России объявило в розыск замруководителя офиса Зеленского
МВД России объявило в розыск замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца, следует из базы ведомства.
Он разыскивается по статье УК, по какой именно, не уточняется.
Год назад ФСБ России сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Теракт планировала агентурная сеть Главного управления разведки министерства обороны (ГУР) Украины. По данным ФСБ, среди целей ГУР были также председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Диверсии планировались и на объектах инфраструктуры.
В организации терактов главную роль, по данным ФСБ, играл Машовец. Тогда сотрудники ФСБ задержали семерых граждан Украины, России и Болгарии.
4 мая МВД России объявило в розыск президента Украины Зеленского. В 2022 г. СК сообщал об изучении данных из его интервью западным СМИ. 6 мая в розыск были объявлены экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець. Против них заведены уголовные дела, статьи не приводятся.