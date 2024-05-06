МВД объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
В карточке говорится, что речь идет об Авакове, который родился в Баку 2 января 1964 г. Его разыскивают по уголовной статье, по какой именно, не уточняется.
Также в розыск объявлен бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець, который занимал пост с 2014 по 2019 гг. Против него также заведено уголовное дело, статья не приводится.
Арсен Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 гг. В марте 2022 г. председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении более 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе за последние восемь лет. Среди фигурантов числятся украинские политики и военные, включая Авакова.
На прошлой неделе МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу государства Петра Порошенко, который занимал пост президента с июня 2014 по май 2019 г. Кроме того, в розыск были объявлены командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, экс-глава украинского МИДа Павел Климкин, секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко и др.