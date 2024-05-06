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МВД объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова

Ведомости

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявлен в розыск, следует из базы МВД России.

В карточке говорится, что речь идет об Авакове, который родился в Баку 2 января 1964 г. Его разыскивают по уголовной статье, по какой именно, не уточняется.

Также в розыск объявлен бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець, который занимал пост с 2014 по 2019 гг. Против него также заведено уголовное дело, статья не приводится. 

Арсен Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 гг. В марте 2022 г. председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении более 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе за последние восемь лет. Среди фигурантов числятся украинские политики и военные, включая Авакова. 

На прошлой неделе МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу государства Петра Порошенко, который занимал пост президента с июня 2014 по май 2019 г. Кроме того, в розыск были объявлены командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, экс-глава украинского МИДа Павел Климкин, секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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