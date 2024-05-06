МВД объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова

Арсен Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 гг. В марте 2022 г. председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении более 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе за последние восемь лет. Среди фигурантов числятся украинские политики и военные, включая Авакова.