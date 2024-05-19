Захарова: Франция видит в Грузии и Армении «место под новую Новую Каледонию»
Франция выбирает между Грузией и Арменией в качестве места под новую Новую Каледонию. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала приглашение президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Грузию, чтобы «освободить страну от российского влияния».
«Видимо, в Елисейском дворце истерично ищут место под новую Новую Каледонию, выбирая между Грузией и Арменией. Если уж кого Париж может освободить, то канаков от французского ига», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представители местного народа канаков опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании.
17 мая верховный комиссар Франции Луи Ле Фран признал, что власти Франции потеряли контроль над некоторыми районами Новой Каледонии.