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Франция признала утрату контроля над рядом районов Новой Каледонии

Ведомости

Власти Франции потеряли контроль над некоторыми районами Новой Каледонии, подкрепление было направлено, чтобы вернуть утраченное управление. Об этом заявил верховный комиссар Франции Луи Ле Франк.

Как сообщает ВВС, в Новую Каледонию, где из-за продолжающихся беспорядков уже погибли пять человек, прибыли сотни французских полицейских. По словам Франка, они прибыли на место, чтобы «снова захватить городские районы, которые мы потеряли».

МВД Франции сообщило, что направило в Новую Каледонию 1000 сотрудников службы внутренней безопасности в дополнение к 1700 правоохранителей, которые уже находятся на месте, пишет Le Figaro.

15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представителей местного народа канаки опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании.

По данным на 16 мая ущерб от погромов в Новой Каледонии был оценен в 200 млн евро. По информации BFMTV, только в одной из провинций было сожжено или разграблено более 100 магазинов и предприятий.

16 мая министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в эфире телеканала France 2, что Азербайджан поддерживает сторонников независимости Новой Каледонии. «Часть сторонников независимости архипелага от Франции заключили сделку с Азербайджаном», – заявил глава французского МВД. Он не уточнил, о каком «вмешательстве» идет речь, но добавил, что, несмотря на его попытки, ни одна страна не поддерживает насилие в Новой Каледонии.

Азербайджан обвинения отверг. Руководитель пресс-службы МИДа республики Айхан Гаджизаде заявил, что Баку «решительно осуждает «оскорбительные заявления» Парижа и требует прекратить «клеветническую кампанию против Азербайджана с неприемлемыми обвинениями в массовых убийствах армян».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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