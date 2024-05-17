Франция обвинила Азербайджан в организации беспорядков в Новой Каледонии

На этом фоне Верховный комиссар Франции в Новой Каледонии Луи Ле Франк объявил на территории с 15 мая режим чрезвычайного положения на 12 дней, а также заблокировал использование видеосервиса TikTok. Кроме того, вооруженные силы Франции взяли под контроль два аэропорта и один порт на острове. Как сообщил CNN со ссылкой на французское министерство внутренних дел, в ближайшее время Париж также направит в регион 500 сотрудников правоохранительных органов в дополнение к 1800 полицейским.