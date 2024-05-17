Франция обвинила Азербайджан в организации беспорядков в Новой Каледонии

Франция обвинила Азербайджан в организации беспорядков в Новой КаледонииВ ответ Баку потребовал от Парижа прекратить обвинять азербайджанцев в массовом убийстве армян
В беспорядках в Новой Каледонии на французской заморской территории в Тихом океане якобы могут быть замешаны азербайджанские власти. «Часть сторонников независимости архипелага от Франции заключили сделку с Азербайджаном», – заявил 16 мая в эфире France 2 глава МВД Франции Жерар Дарманен. Он не уточнил, о каком «вмешательстве» идет речь, но добавил, что, несмотря на его попытки, ни одна страна не поддерживает насилие в Новой Каледонии.
В свою очередь Баку отверг обвинения Дарманена и призвал французские власти прекратить «клеветническую кампанию против Азербайджана с неприемлемыми обвинениями, такими как массовое убийство армян». «Было бы уместно, если бы французский министр вспомнил об истории своей страны, совершавшей преступления против человечности по отношению к местным народам и зверские убийства миллионов невинных людей в рамках своей колониальной политики», – заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Кроме того, Гаджизаде посоветовал Парижу сосредоточиться «на провальной политике» Франции в своих заморских территориях, которая привела к нынешним протестам.
В середине апреля на одной из научных конференций, организованной азербайджанским парламентом, председатель комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре и территориальному планированию Нейсселин Омайра поблагодарила азербайджанское руководство за помощь в борьбе жителей архипелага против «французского колониализма» и за независимость региона. До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно обвинял Париж в политическом лицемерии из-за проводимой его властями «колониальной политики» на заморских территориях.
Баку использует события в Новой Каледонии в качестве информационного инструмента для давления на Париж на фоне ухудшения двусторонних отношений из-за поддержки Францией Армении в конфликте с Азербайджаном, говорит заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. «Это пока наиболее логичное объяснение из-за отсутствия подробных объяснений со стороны французского МВД», – отметил эксперт.
В Новой Каледонии третьи сутки продолжаются столкновения протестующих с французскими силами правопорядка. По словам Верховного комиссара Франции Луи Ле Франка, в беспорядках приняли участие порядка 5000 человек, из которых от 3000 до 4000 буянили в административном центре Нумеа. На данный момент в ходе столкновения погибли четыре человека, из них один сотрудник полиции, 64 полицейских получили ранение. В результате нынешние волнения стали самыми кровавыми в истории региона с 1980-х гг. Организаторами протестов стали местный Альянс независимости канаков (название коренного населения острова) и Социалистический фронт национального освобождения.
На этом фоне Верховный комиссар Франции в Новой Каледонии Луи Ле Франк объявил на территории с 15 мая режим чрезвычайного положения на 12 дней, а также заблокировал использование видеосервиса TikTok. Кроме того, вооруженные силы Франции взяли под контроль два аэропорта и один порт на острове. Как сообщил CNN со ссылкой на французское министерство внутренних дел, в ближайшее время Париж также направит в регион 500 сотрудников правоохранительных органов в дополнение к 1800 полицейским.
Поводом для волнений послужил одобренный французским парламентом законопроект, позволяющий некоренным жителям, постоянно проживающим не менее 10 лет в Новой Каледонии, принимать участие в провинциальных выборах. Критики документа опасаются, что эти изменения приведут к маргинализации коренного населения, среди которого многие добиваются отделения архипелага от Франции, а также укрепит позиции Парижа в регионе.
Кроме того, по словам протестующих, эти поправки идут вразрез с условиями Нумейского соглашения 1998 г., согласно которому Париж согласился предоставить Новой Каледонии большую политическую автономию и предоставил право голоса на местных выборах только тем гражданам, которые проживали в регионе на момент заключения договора. Население Новой Каледонии сегодня составляет чуть более 270 000 человек, из которых коренными являются порядка 41% населения архипелага, хотя в 1998 г. их было более 44%.
Соглашение также предоставило коренным жителям возможность инициировать референдум об отделении от Франции. В последующих трех референдумах побеждали противники сецессии, при этом в 2021 г. местные канаки бойкотировали голосование, поскольку ограничения во время пандемии COVID-19 не позволяли сепаратистам проводить агитацию.
По замыслу французских властей продвижение спорного законопроекта во французском парламенте снизит вероятность победы на региональных выборах оппозиции или радикальных сепаратистов, полагает научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов ИМИ МГИМО Алексей Чихачев.
Нынешние волнения в Новой Каледонии вызваны не только культурными различиями между коренными жителями и переехавшими французами, канаки также недовольны своим экономическим положением, объясняет Тимофеев. Островитяне требуют если не независимости, то по крайней мере больше экономических субсидий и помощи из метрополии, добавил эксперт.
Стабильность в Каледонии и других тихоокеанских владениях Франции критически важна для Парижа, продолжает Тимофеев. Это позволяет французам расширить свое геополитическое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), дает право не только участвовать в региональной политике, но и получить обширную исключительную экономическую зону, подчеркнул эксперт: «Поэтому экономическая, а также военно-стратегическая ценность Каледонии, возможно, будет мотивировать французское правительство разработать новую систему взаимодействия со своей заморской территорией, которая учитывала бы непосредственные нужды коренного населения».
По мнению Чихачева, хотя Каледония имеет важное военно-стратегическое значение для Франции, у Парижа нет возможностей реализовать весь потенциал в своих территориях в АТР. «Париж планирует модернизировать свою военную инфраструктуру в тихоокеанских владениях. В специальном законе о военном планировании до 2030 г. в целом на всю военную модернизацию заложено 413 млрд евро. Тем не менее пока цели Франции расширить свое влияние в регионе больше отражаются в риторике, а не в конкретных действиях», – объяснил эксперт.