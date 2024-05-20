Песков напомнил о заявлениях Путина по санитарной зоне из-за обстрелов ВСУ

«Тоже хочу обратить ваше внимание на те заявления, которые сделал президент в Китае в ходе общения с прессой, где он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелу», – сказал Песков.