Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков напомнил о заявлениях Путина по санитарной зоне из-за обстрелов ВСУ

Ведомости

Создание санитарной зоны необходимо, чтобы защитить города и села России от обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

На вопрос журналистов о возможных дополнительных поручениях в связи с непрекращающимися обстрелами Белгородской области представитель Кремля обратил внимание на заявления президента Владимира Путина в ходе визита в Китай по санитарной зоне.

«Тоже хочу обратить ваше внимание на те заявления, которые сделал президент в Китае в ходе общения с прессой, где он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелу», – сказал Песков.

17 мая на пресс-конференции в Китае Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет. Операцию Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. В этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что санитарная зона может расшириться до границы с Польшей, если Запад продолжит поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

13 мая в генштабе ВСУ заявили, что ВС России имеют тактический успех на Харьковском направлении, а для украинской стороны обстановка остается сложной и «динамично меняется». По данным украинских военных, бои ведутся за город Волчанск. В генштабе ВСУ заявили, что идет развертывание резервов украинских войск «для стабилизации ситуации».

19 мая стало известно, что из Харьковской области эвакуированы 10 314 человек. Свои дома покинули жители Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных