Песков напомнил о заявлениях Путина по санитарной зоне из-за обстрелов ВСУ
Создание санитарной зоны необходимо, чтобы защитить города и села России от обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
На вопрос журналистов о возможных дополнительных поручениях в связи с непрекращающимися обстрелами Белгородской области представитель Кремля обратил внимание на заявления президента Владимира Путина в ходе визита в Китай по санитарной зоне.
«Тоже хочу обратить ваше внимание на те заявления, которые сделал президент в Китае в ходе общения с прессой, где он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелу», – сказал Песков.
17 мая на пресс-конференции в Китае Путин заявил, что планов по взятию Харькова у России сейчас нет. Операцию Вооруженных сил РФ на Харьковском направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. В этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что санитарная зона может расшириться до границы с Польшей, если Запад продолжит поставлять Киеву дальнобойные ракеты.
13 мая в генштабе ВСУ заявили, что ВС России имеют тактический успех на Харьковском направлении, а для украинской стороны обстановка остается сложной и «динамично меняется». По данным украинских военных, бои ведутся за город Волчанск. В генштабе ВСУ заявили, что идет развертывание резервов украинских войск «для стабилизации ситуации».
19 мая стало известно, что из Харьковской области эвакуированы 10 314 человек. Свои дома покинули жители Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.