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Президент Израиля оценил намерение МУСа выдать ордер на арест Нетаньяху

Ведомости

Угроза прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Асада Ахмада Хана о выдаче ордеров МУСа на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта указывает на крах мировой судебной системы, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в соцсети X.

По его словам, практический смысл этого шага заключается в «усилении террористических организаций по всему миру». Возможная выдача МУСом ордера на арест израильского премьера и министра обороны нарушает основные правила мира и международного права, считает он.

Герцог уточнил, что лидеры радикальной палестинской группировки «Хамас» виновны в массовых убийствах, изнасилованиях и похищениях мужчин, женщин, детей и младенцев.

«Любая попытка провести параллель между этими ужасными террористами и правительством такой демократической страны, как наша, которое действует на основе права на самооборону в международном праве, возмутительна и не должна предприниматься», – написал президент Израиля.

Герцог добавил, что Израиль не забудет, кто начал эту войну. Страна также продолжит помнить о похищенных израильтянах, возвращение которых должно стать главной целью международного сообщества. Президент Израиля ожидает, что лидеры «свободного мира» осудят это заявление и отвергнут его.

20 мая прокурор МУСа потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны.

Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия.

Наряду с требованием выдать ордеры на арест израильских государственных лиц Хан также запросил ордеры на арест трех лидеров движения «Хамас»: лидера движения в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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