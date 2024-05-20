Президент Израиля оценил намерение МУСа выдать ордер на арест Нетаньяху
Угроза прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Асада Ахмада Хана о выдаче ордеров МУСа на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта указывает на крах мировой судебной системы, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в соцсети X.
По его словам, практический смысл этого шага заключается в «усилении террористических организаций по всему миру». Возможная выдача МУСом ордера на арест израильского премьера и министра обороны нарушает основные правила мира и международного права, считает он.
Герцог уточнил, что лидеры радикальной палестинской группировки «Хамас» виновны в массовых убийствах, изнасилованиях и похищениях мужчин, женщин, детей и младенцев.
«Любая попытка провести параллель между этими ужасными террористами и правительством такой демократической страны, как наша, которое действует на основе права на самооборону в международном праве, возмутительна и не должна предприниматься», – написал президент Израиля.
Герцог добавил, что Израиль не забудет, кто начал эту войну. Страна также продолжит помнить о похищенных израильтянах, возвращение которых должно стать главной целью международного сообщества. Президент Израиля ожидает, что лидеры «свободного мира» осудят это заявление и отвергнут его.
20 мая прокурор МУСа потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны.
Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия.
Наряду с требованием выдать ордеры на арест израильских государственных лиц Хан также запросил ордеры на арест трех лидеров движения «Хамас»: лидера движения в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.