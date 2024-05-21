Антонов заявил о лицемерии США из-за оценок действий МУС по РФ и Израилю
Отличие оценок США действий Международного уголовного суда (МУС) в отношении России и Израиля в очередной раз говорит о двойных стандартах и лицемерии Вашингтона. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя заявление главы Пентагона Ллойда Остина.
«Ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного – сведения счетов с неугодными государствами. Видимо, это и есть тот самый ”порядок, основанный на правилах”», – сказал он.
Антонов обратил внимание, что США не признают легитимность МУС и грозят суду санкциями, когда решения касаются интересов Вашингтона и его союзников. В то же время американские власти «без зазрения совести» используют этот «псевдоюридический инструмент» против стран, которых считают врагами.
20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, израильские государственные лица могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в Палестине.
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко осудили требование выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Глава Пентагона Ллойд Остин не стал комментировать заявление прокурора МУС, но в то же время подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку МУС «касательно преступлений на Украине».
17 марта 2023 г. МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле назвали решения суда ничтожным и подчеркнули, что они не имеют для России юридической силы.