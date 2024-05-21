Антонов заявил о лицемерии США из-за оценок действий МУС по РФ и Израилю

«Ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного – сведения счетов с неугодными государствами. Видимо, это и есть тот самый ”порядок, основанный на правилах”», – сказал он.