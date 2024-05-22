Reuters: решение G7 по российским активам займет «недели, если не месяцы»
Министры финансов стран G7 попытаются прийти к консенсусу по использованию замороженных российских активов в Италии 23-25 мая, но для принятия итогового решения потребуются «недели, если не месяцы», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, для выработки окончательного решения нужно проработать множество юридических и технических деталей, достижение итогового соглашения в Италии не ожидается. Идея выпуска облигаций для Украины стала неакутальной, США предлагают выдать Киеву кредит, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. При этом среди участников G7 нет единого мнения о том, кто будет распоряжаться кредитом и что произойдет в случае заключения мирного соглашения с Россией.
21 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что государства – члены Европейского союза одобрили план использования прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка. В этом году около 90% от 3 млрд евро этих средств направят украинской армии.
Согласно подсчетам Bloomberg, в дальнейшем замороженные российские активы могут приносить около 5 млрд евро в год. И если 90% от прибыли подразумевается тратить непосредственно на военные потребности Украины через Европейский фонд мира, то остальные 10% могут пойти на поддержку Киева «другими способами», пишет Reuters. Как пояснили в Совете Евросоюза, депозитарии будут раз в два года переводить прибыль от активов на военную помощь Украине и первый такой перевод может быть осуществлен до июля 2024 г. Но при этом они имеют право удерживать около 10% полученной прибыли «для соблюдения требования к уставному капиталу и управлению рисками» возможных последствий конфликта на Украине.
Страны G7, Евросоюз и Австралия в ответ на начало Россией спецоперации на Украине заморозили более 260 млрд евро активов российского ЦБ. Из них большая часть средств (192 млрд евро) хранится в европейском депозитарии Euroclear в Бельгии.