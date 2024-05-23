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Российские военные взяли под контроль Андреевку в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР), следует из сводки Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также сообщается, что в районах Константиновки, Раздоловки и Часова Яра ДНР российские военнослужащие поразили живую силу и технику украинских бригад. За сутки противник потерял две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, а также американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin (США), пушку, гаубицы.

22 мая сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР. 18 мая военнослужащие РФ заняли Старицу в Харьковской области, а 20 мая стало известно о переходе под контроль ВС РФ поселка Белогоровка в ЛНР. 8 мая Минобороны заявило об освобождении села Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в ДНР.

22 мая глава подконтрольной России военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.

ВС РФ активно продвигаются вглубь обороны ВСУ в течение уже нескольких недель. 13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку российская армия наступает на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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