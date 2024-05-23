Российские военные взяли под контроль Андреевку в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР), следует из сводки Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также сообщается, что в районах Константиновки, Раздоловки и Часова Яра ДНР российские военнослужащие поразили живую силу и технику украинских бригад. За сутки противник потерял две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, а также американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin (США), пушку, гаубицы.
22 мая сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР. 18 мая военнослужащие РФ заняли Старицу в Харьковской области, а 20 мая стало известно о переходе под контроль ВС РФ поселка Белогоровка в ЛНР. 8 мая Минобороны заявило об освобождении села Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в ДНР.
22 мая глава подконтрольной России военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем российских сил находится почти 300 кв. км Харьковской области.
ВС РФ активно продвигаются вглубь обороны ВСУ в течение уже нескольких недель. 13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку российская армия наступает на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада.