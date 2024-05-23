Российские военные взяли под контроль Андреевку в ДНР

22 мая сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в ДНР. 18 мая военнослужащие РФ заняли Старицу в Харьковской области, а 20 мая стало известно о переходе под контроль ВС РФ поселка Белогоровка в ЛНР. 8 мая Минобороны заявило об освобождении села Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в ДНР.