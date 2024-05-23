Захарова заявила, что МИД Германии не признал блокаду Ленинграда геноцидом
МИД Германии отказался признавать блокаду Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны геноцидом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Они постоянно ссылаются на уроки прошлого, которые они хорошо выучили, и работу над ошибками, которую они сделали во имя будущих поколений. <...> Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего, они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда», – сказала она в ходе брифинга.
В феврале со стороны МИД РФ была отправлена нота к властям Германии с требованием признать блокаду Ленинграда геноцидом. «Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», – отметили авторы письма.
18 апреля Захарова сообщала, что власти Германии направили посольству РФ в Берлине уведомление о нежелательности участия официальных лиц РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей. Она тогда добавила, что Россия расценивает этот провокационный выпад как действие Германии, направленное на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о Второй мировой войне.
27 января 2024 г. МИД ФРГ опубликовал письмо, в котором признал историческую ответственность Германии за блокаду Ленинграда. В сообщении дипведомства отмечалось, что Германия выступает за сохранение памяти об ужасах немецких военных преступлений.