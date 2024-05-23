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Захарова заявила, что МИД Германии не признал блокаду Ленинграда геноцидом

Ведомости

МИД Германии отказался признавать блокаду Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны геноцидом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они постоянно ссылаются на уроки прошлого, которые они хорошо выучили, и работу над ошибками, которую они сделали во имя будущих поколений. <...> Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего, они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда», – сказала она в ходе брифинга.

В феврале со стороны МИД РФ была отправлена нота к властям Германии с требованием признать блокаду Ленинграда геноцидом. «Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», – отметили авторы письма.

18 апреля Захарова сообщала, что власти Германии направили посольству РФ в Берлине уведомление о нежелательности участия официальных лиц РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей. Она тогда добавила, что Россия расценивает этот провокационный выпад как действие Германии, направленное на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о Второй мировой войне.

27 января 2024 г. МИД ФРГ опубликовал письмо, в котором признал историческую ответственность Германии за блокаду Ленинграда. В сообщении дипведомства отмечалось, что Германия выступает за сохранение памяти об ужасах немецких военных преступлений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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