Захарова заявила, что МИД Германии не признал блокаду Ленинграда геноцидом

«Они постоянно ссылаются на уроки прошлого, которые они хорошо выучили, и работу над ошибками, которую они сделали во имя будущих поколений. <...> Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего, они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда», – сказала она в ходе брифинга.