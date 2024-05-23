Захарова предложила США разрешить ВСУ атаковать американское посольство в Москве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США позволить Украине атаковать американское посольство в Москве. Реакцию на призыв разрешить ВСУ наносить удары оружием США по территории России дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что Майкл Маккол призвал позволить Украине наносить удары американским оружием вглубь территории России на слушаниях в конгрессе США.
«Публикую для Майкла Маккола адрес "российской глубинки", по которому надо отработать в первую очередь: Москва, пл. Донецкой народной республики, д. 1, стр. 1-9 (посольство США)», – написала Захарова.
Она также добавила, что Маккол может получить детализацию по автопарку американских дипломатов в департаменте государственного протокола МИД России.
23 мая The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России при помощи американского оружия.
22 мая группа конгрессменов США направила министру обороны Ллойду Остину письмо, в котором призвала разрешить Украине наносить удары по территории России при помощи оружия США. В письме отмечается, что на фоне ухудшения ситуации для ВСУ в Харьковской области администрация Байдена ограничила возможность украинской стороны «дать отпор».
В Кремле отметили большое количество «горячих голов» в конгрессе, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Вашингтон нацелен на провоцирование войны до последнего украинца.
В интервью Reuters 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подталкивает союзников к более непосредственному участию в конфликте, в частности, пытается убедить Запад разрешить Киеву использовать оружие против российской военной техники, сконцентрированной у границы. В Кремле сочли его слова истерикой на фоне крайне неблагоприятной для ВСУ ситуации.