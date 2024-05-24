Крупные инвесторы Кремниевой долины отказываются поддерживать Байдена

С критикой на Байдена также обрушились сооснователь венчурного фонда Andreessen Horowitz Марк Андриссен и партнер Sequoia Capital Шон Магуайр. Но они не выразили и поддержку Трампу, обратила внимание NYT. В то же время инвестор, основатель платежной системы PayPal Питер Тиль, который широко поддерживал Трампа в 2016 г. и пожертвовал на его кампанию $1,25 млн, заявил, что разочарован в политике и не намерен участвовать в президентской гонке 2024 года.