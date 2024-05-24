Крупные инвесторы Кремниевой долины отказываются поддерживать Байдена
Крупные инвесторы Кремниевой долины все чаще критикуют президента США Джо Байдена и говорят об изменении своего отношения к экс-лидеру страны Дональду Трампу. Об этом пишет The New York Times (NYT).
Инвестор и бывший исполнительный директор PayPal Дэвид Сакс заявил на прошлой неделе, что у него больше разногласий с Байденом, чем с Трампом, и сообщил о работе над сбором средств для Трампа, в рамках которого политик также может стать гостем его подкаста All In. Присоединиться к сбору средств также планирует венчурный инвестор, гендиректор Social Capital Чамат Палихапития.
NYT отмечает, что подобная поддержка Трампа раньше была табу для Кремниевой долины, но в последнее время разочарование в Байдене и демократах подталкивает венчурных капиталистов изменить свою позицию.
С критикой на Байдена также обрушились сооснователь венчурного фонда Andreessen Horowitz Марк Андриссен и партнер Sequoia Capital Шон Магуайр. Но они не выразили и поддержку Трампу, обратила внимание NYT. В то же время инвестор, основатель платежной системы PayPal Питер Тиль, который широко поддерживал Трампа в 2016 г. и пожертвовал на его кампанию $1,25 млн, заявил, что разочарован в политике и не намерен участвовать в президентской гонке 2024 года.
Среди основных причин для недовольства инвесторов NYT упоминает блокировки Федеральной торговой комиссией сделок по поглощению, которые являются одним из основных способов заработка венчурных капиталистов. Кроме того, в Кремниевой долине недовольны тем, что глава комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер, выдвинутый Байденом, настроен враждебно к криптовалютным компаниям. Раздражение инвесторов также связано с предложением Байдена повысить «налог для миллиардеров», пишет газета.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп. 15 мая Reuters по результатам опроса сообщил, что Байден и Трамп идут вровень в опросах.