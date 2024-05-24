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Крупные инвесторы Кремниевой долины отказываются поддерживать Байдена

Ведомости

Крупные инвесторы Кремниевой долины все чаще критикуют президента США Джо Байдена и говорят об изменении своего отношения к экс-лидеру страны Дональду Трампу. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Инвестор и бывший исполнительный директор PayPal Дэвид Сакс заявил на прошлой неделе, что у него больше разногласий с Байденом, чем с Трампом, и сообщил о работе над сбором средств для Трампа, в рамках которого политик также может стать гостем его подкаста All In. Присоединиться к сбору средств также планирует венчурный инвестор, гендиректор Social Capital Чамат Палихапития.

NYT отмечает, что подобная поддержка Трампа раньше была табу для Кремниевой долины, но в последнее время разочарование в Байдене и демократах подталкивает венчурных капиталистов изменить свою позицию.

С критикой на Байдена также обрушились сооснователь венчурного фонда Andreessen Horowitz Марк Андриссен и партнер Sequoia Capital Шон Магуайр. Но они не выразили и поддержку Трампу, обратила внимание NYT. В то же время инвестор, основатель платежной системы PayPal Питер Тиль, который широко поддерживал Трампа в 2016 г. и пожертвовал на его кампанию $1,25 млн, заявил, что разочарован в политике и не намерен участвовать в президентской гонке 2024 года.

Среди основных причин для недовольства инвесторов NYT упоминает блокировки Федеральной торговой комиссией сделок по поглощению, которые являются одним из основных способов заработка венчурных капиталистов. Кроме того, в Кремниевой долине недовольны тем, что глава комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер, выдвинутый Байденом, настроен враждебно к криптовалютным компаниям. Раздражение инвесторов также связано с предложением Байдена повысить «налог для миллиардеров», пишет газета.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп. 15 мая Reuters по результатам опроса сообщил, что Байден и Трамп идут вровень в опросах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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