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Трамп принял вызов Байдена провести дебаты в июне

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп принял вызов действующего президента США Джо Байдена провести дебаты в июне. Об этом пишет портал Axios.

До этого предвыборный штаб Байдена призвал Трампа принять участие в двух президентских дебатах – в июне и сентябре. Первые дебаты пройдут 27 июня на телеканале CNN. Кроме того, он проинформировал комиссию по президентским дебатам, что Байден не будет участвовать в запланированных осенних дебатах.

CNN приводит слова Байдена, который заявил, что Трамп проиграл в дебатах два раза в 2020 г. С тех пор он не появлялся на дебатах и «ведет себя так, словно хочет снова поспорить».

15 мая Reuters по результатам опроса сообщил, что Байден и Трамп идут вровень в опросах. Около 40% зарегистрированных избирателей, принявших участие в восьмидневном опросе издания, заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. Такая же доля респондентов выбрала Трампа. Около 20% участников опроса заявили, что еще не выбрали кандидата, склоняются к выбору третьей партии или вообще не собираются голосовать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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