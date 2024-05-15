Трамп принял вызов Байдена провести дебаты в июне

15 мая Reuters по результатам опроса сообщил, что Байден и Трамп идут вровень в опросах. Около 40% зарегистрированных избирателей, принявших участие в восьмидневном опросе издания, заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. Такая же доля респондентов выбрала Трампа. Около 20% участников опроса заявили, что еще не выбрали кандидата, склоняются к выбору третьей партии или вообще не собираются голосовать.