Трамп принял вызов Байдена провести дебаты в июне
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп принял вызов действующего президента США Джо Байдена провести дебаты в июне. Об этом пишет портал Axios.
До этого предвыборный штаб Байдена призвал Трампа принять участие в двух президентских дебатах – в июне и сентябре. Первые дебаты пройдут 27 июня на телеканале CNN. Кроме того, он проинформировал комиссию по президентским дебатам, что Байден не будет участвовать в запланированных осенних дебатах.
CNN приводит слова Байдена, который заявил, что Трамп проиграл в дебатах два раза в 2020 г. С тех пор он не появлялся на дебатах и «ведет себя так, словно хочет снова поспорить».
15 мая Reuters по результатам опроса сообщил, что Байден и Трамп идут вровень в опросах. Около 40% зарегистрированных избирателей, принявших участие в восьмидневном опросе издания, заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. Такая же доля респондентов выбрала Трампа. Около 20% участников опроса заявили, что еще не выбрали кандидата, склоняются к выбору третьей партии или вообще не собираются голосовать.