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NYT: Украина освободила 350 заключенных для участия в конфликте

Ведомости

Украина освободила 350 заключенных для участия в военных действиях против России. Об этом пишет издание The New York Times.

Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал закон о мобилизации осужденных. Он заявил, что среди основных причин принятия закона выступили дефицит солдат и трудности с призывом граждан. Он добавил, что уже почти 350 заключенных освобождены в соответствии с законом.

Конфликт продолжается третий год, Киеву нужны новые военнослужащие, отмечается в публикации.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных в ВСУ. Согласно документу, осужденные должны будут дать согласие на мобилизацию и пройти медицинскую комиссию, а командиры подразделений ВСУ – дать свое согласие на принятие таких новобранцев. Мобилизованные осужденные получат условно-досрочное освобождение. Исключением станут осужденные, совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийцы, насильники, педофилы и совершившие ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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