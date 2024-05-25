NYT: Украина освободила 350 заключенных для участия в конфликте
Украина освободила 350 заключенных для участия в военных действиях против России. Об этом пишет издание The New York Times.
Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал закон о мобилизации осужденных. Он заявил, что среди основных причин принятия закона выступили дефицит солдат и трудности с призывом граждан. Он добавил, что уже почти 350 заключенных освобождены в соответствии с законом.
Конфликт продолжается третий год, Киеву нужны новые военнослужащие, отмечается в публикации.
17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных в ВСУ. Согласно документу, осужденные должны будут дать согласие на мобилизацию и пройти медицинскую комиссию, а командиры подразделений ВСУ – дать свое согласие на принятие таких новобранцев. Мобилизованные осужденные получат условно-досрочное освобождение. Исключением станут осужденные, совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийцы, насильники, педофилы и совершившие ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.