NYT: Украина освободила 350 заключенных для участия в конфликте

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных в ВСУ. Согласно документу, осужденные должны будут дать согласие на мобилизацию и пройти медицинскую комиссию, а командиры подразделений ВСУ – дать свое согласие на принятие таких новобранцев. Мобилизованные осужденные получат условно-досрочное освобождение. Исключением станут осужденные, совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийцы, насильники, педофилы и совершившие ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.