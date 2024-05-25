Силуанов: РФ примет зеркальные меры на использование Западом доходов от активов

25 мая западные СМИ сообщили, что страны G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. С текстом проекта совместного коммюнике ознакомились издания Reuters и Bloomberg. В тексте указано, что активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб, который она причинила Украине. Страны G7 также отметили, что они добиваются прогресса в дискуссиях о потенциальных путях привлечения прибыли от активов на благо Украины. При этом главы министерств финансов стран G7 не приняли окончательного решения по использованию замороженных активов РФ.