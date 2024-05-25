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Силуанов: РФ примет зеркальные меры на использование Западом доходов от активов

Ведомости

Россия примет зеркальные меры, если западные страны решат использовать доходы от замороженных российских активов, сообщил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«У нас то же самое есть <...>. У нас есть замороженные деньги на счетах С, есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение – аналогично поступим, зеркально, поэтому ответ у нас есть», – заявил он.

25 мая западные СМИ сообщили, что страны G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. С текстом проекта совместного коммюнике ознакомились издания Reuters и Bloomberg. В тексте указано, что активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб, который она причинила Украине. Страны G7 также отметили, что они добиваются прогресса в дискуссиях о потенциальных путях привлечения прибыли от активов на благо Украины. При этом главы министерств финансов стран G7 не приняли окончательного решения по использованию замороженных активов РФ.

В Кремле считают, что использование активов для военной помощи Киеву является экспроприацией, за которой последует соответствующий ответ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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