Силуанов: РФ примет зеркальные меры на использование Западом доходов от активов
Россия примет зеркальные меры, если западные страны решат использовать доходы от замороженных российских активов, сообщил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«У нас то же самое есть <...>. У нас есть замороженные деньги на счетах С, есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение – аналогично поступим, зеркально, поэтому ответ у нас есть», – заявил он.
25 мая западные СМИ сообщили, что страны G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. С текстом проекта совместного коммюнике ознакомились издания Reuters и Bloomberg. В тексте указано, что активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб, который она причинила Украине. Страны G7 также отметили, что они добиваются прогресса в дискуссиях о потенциальных путях привлечения прибыли от активов на благо Украины. При этом главы министерств финансов стран G7 не приняли окончательного решения по использованию замороженных активов РФ.
В Кремле считают, что использование активов для военной помощи Киеву является экспроприацией, за которой последует соответствующий ответ.